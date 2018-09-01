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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yeni düzenleme ile vali yardımcısı sayısı azaltıldı

01 Eylül 2018, Cumartesi 09:33
İçişleri Bakanlığından, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 mülki idare amirinin yerinin değiştirildiği bildirildi. Vali yardımcılarının kaymakamlıklara atanmasıyla vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 8 mülki idare amiri başka bir göreve atanırken, 8 kaymakam ve bir vali yardımcısı merkezde değişik görevlere getirildi.

Merkezde görev yapan 11 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Vali yardımcısı sayısı azaltıldı

Vali yardımcılarının kaymakamlıklara atanmasıyla vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidildi. Böylece 610 olan vali yardımcısı sayısı, iki yıllık süreçte 314'e indirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ilçelere tecrübeli ve başarılı kaymakamların atamaları planlandı. Yapılan atamalarla söz konusu bölgelerdeki tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilerek kaymakamsız ilçe bırakılmadı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kayyum olarak çalışan ve görev süresi biten kaymakamların başka il ve ilçelere atamaları yapıldı.

Kayyum olarak görev yapan kaymakamlardan Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan'ın Antalya'nın Kaş ilçesine, Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın İstanbul'un Arnavutköy ilçesine, Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal'ın Antalya'nın Fenike ilçesine ve Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı'nın Yalova'nın Çınarcık ilçesine atanmaları, söz konusu atamalara örnek olarak gösterildi.

Genç kaymakamlara görev verildi

Yapılan atamalarla İstanbul'da 12, İzmir'de 10 ve Ankara'da 3 ilçenin kaymakamı değiştirildi.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin ilçelerine ve stratejik durumu bulunan ilçelere daha genç kaymakamlar atandı.

Büyükşehir ilçelerine kadın kaymakam atama prensibine de devam edildi.

Merkezde görev yapan mülki idare amirlerinin kaymakamlık ve vali yardımcılıklarına atanmasıyla da taşra teşkilatı güçlendirildi.

AA

Etiketler: idare, kaymakam, vali, İç İşleri Bakanlığı, atama
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