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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Yeni gelişme: Çok sayıda avukat hakkında yakalama kararı!

23 Haziran 2017, Cuma 18:13
Gülen Hareketinin avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 56 şüpheli avukat hakkında ''silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülen Hareketinin avukat yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan 56 şüpheli avukat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcı olduğu belirtilen ve haklarında çıkarılan gözaltı kararına rağmen bulunmayan 56 şüpheli avukat hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, gözaltı kararına rağmen ikamet ve diğer adreslerinde bulunamayan 56 şüpheli avukat hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Hakimlik, şüphelilerin yakalanması durumunda gerekli işlemlerin yapılıp, ifadelerinin alınmasına hükmederek, şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağı konusunda Başsavcılıktan görüş sorulmasını da kararlaştırdı.

Aynı soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan, aralarında firari eski başsavcı vekili Fikret Seçen'in kardeşi Faruk Seçen'in de bulunduğu 31 avukat tutuklanırken, 14 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA

Etiketler: gözaltı, istanbul, avukat
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