Yeni havalimanı açılıyor

İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın bugün açılmasıyla birlikte şehrin Avrupa yakasında iki havalimanı eş zamanlı olarak faaliyette olacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nın birinci fazına dahil olan kargo, bakım-onarım ve destek hizmetleriyle ilgili tesislerin 2021’de tamamlanması bekleniyor.

İlk fazın üç pist, bir terminal binası, Kargo Şehri, bakım-onarım hangarları, destek tesisleri ve içinde alışveriş merkezi, kafe, restoran ve perakende satış noktalarını barındıran Airport City’den oluşması öngörülüyor. İkinci terminal ve dördüncü pisti kapsayan ikinci fazın 2020 başında başlaması ve 2022’de; beşinci pist, destek binaları ve ikinci hava kontrol kulesini kapsayan üçüncü fazın 2023’te ve altıncı pistin inşasını kapsayan dördüncü fazın ise 2028’de tamamlanması bekleniyor. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi ve dünyadaki diğer başka havalimanlarının kapasite arttırıcı yatırımlarını tamamlamaması halinde 2028 yılında İstanbul Yeni Havalimanı da dünyanın en büyüğü olacak.

İki havalimanı eş zamanlı faaliyette

Tarih ne olursa olsun kesin olan bir şey, yapılan ilk planlamaların aksine bir süreliğine de olsa Yeşilköy ve yeni havalimanlarının aynı anda faaliyette olacağı. İki havalimanının aynı anda kullanılması, pist ve hava sahası açısından bazı kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. Zira, Yeni Havalimanı ile Yeşilköy Havalimanı’nın birer pistleri aynı düzlemde yer alıyor ve kalkış rotaları havada kesişiyor. Havacılık sektörü kaynakları, DHMİ’nin mevcut durumda uçuş güvenliğini artırmak için bir süredir Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilâtı (EUROCONTROL) ile birlikte simülasyonlar ve çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Kaynakların verdiği bilgiye göre, yapılan çalışmaların ardından Yeşilköy Havalimanı’ndan bir pistin kalkışlara kapatılması ve her iki havalimanından da kalkış ve inişlerin tek yönden gerçekleştirilmesine karar verildi.

Enerji tüketimi hesaba katılmıyor

20’nci yüzyılın başında askeri havalimanı olarak inşa edilen, 1953’te uluslararası hava taşımacılığına açılan ve 1985 yılında da Yeşilköy Havalimanı adını alan havaalanının ise 1 Ocak 2019 itibariyle tarifeli seferlere kapatılması öngörülüyor.

Enerji analisti Özgür Gürbüz, Yeşilköy Havalimanı’nın şehre yakın bir noktada olduğunu hatırlatarak, havalimanının uzak bir noktaya taşınmasının maliyet ve çevre açısından bazı başka sıkıntıları da beraberinde getireceğini söyledi.

Gürbüz, “Mesafe uzadığı için yakıt ve araç giderleri artacak. Mesafelerin ortalama ikiye katlandığını düşünürsek masraf da ikiye katlanacak. Türkiye’nin petrolünün yüzde 92’si ithal ve siz böyle bie proje yaparken enerji tüketimini hiç hesaba katmıyorsunuz” dedi.