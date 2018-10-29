Yeni havalimanının adı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum." dedi.

İsmi "İstanbul" oldu

Yeni havalimanının isminin "İstanbul Havalimanı" olduğunu açıklayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser işte bunun için adını İstanbul verdik.

'İlk etabı 90 milyon kapasiteli'

İstanbul Havalimanı'nın tüm etapları bittiğinde yolcu kapasitesinin 200 milyona kadar çıkabileceğini belirten Erdoğan, şunları aktardı:

"İlk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu, tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, gerekirse 200 milyona çıkartılabilecektir."

'Türkiye barış, huzur ve güveliğin sembolü haline gelmeye kararlıdır'

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya kararlı olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin, refahın sembolü haline gelmeye kararlıdır. Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum; gelin hepimiz için huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim."