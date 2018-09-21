Yeni Kerbelalar olmasın

‘Ayrıştırmayalım, birleştirelim’ diyerek kardeşlik çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, “yeni KerbelÂların yaşanmaması için sorumluluklarımızı bilelim” dedi.

Risale-i Nur'dan bölümler: Kerbelâ’ya kader noktasından bakmak...

HUKUKUN KORUNMASI İÇİN GAYRET EDECEĞİZ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, yeni Kerbelâların yaşanmaması için Müslümanlara düşen sorumlulukları kavrayıp onları hakkıyla yerine getirmek gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kerbelâ Şehitlerini Anma” programı Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde gerçekleştirildi. Program, cami imamı Ahmet Karalı’nın Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Üçer, Kerbelâ olayının anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Muharrem denildiğinde hicrî yeni yılın ilk ayının akıllara geldiğini ve hicretin hatırlandığını belirten Üçer, Hazreti Muhammed’in (asm) hicretle beraber iki kurum ihdas ettiğini, bunlardan birisinin cami ve mescitler, diğerinin ise kardeşlik hukuku olduğunu söyledi. Üçer, “Bugün biz Müslümanlar olarak, dünyanın her bir tarafındaki kardeşlerimizin hukukunun nasıl korunacağının ve bu kardeşliğin gereğinin nasıl icra edileceğinin peşinde ve gayretinde olmalıyız.” dedi.

Allah’ı ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i -Aleyhissalatu Vesselam- rehber, mihenk taşı ve mizan kabul etmenin yeni Kerbelâları önleyeceğini vurgulayan Üçer, “Yeni Kerbelâların yaşanmaması için her birimize düşen sorumlulukları kavrayıp, onları hakkıyla yerine getirmemiz gerektiğini unutmayalım.” diye konuştu. “Milletimiz, mezhebimiz, meşrebimiz ne olursa olsun, bunları bir farklılık, bir ayrıştırma, bir ötekileştirme, birbirimizi yok sayma, birbirimizi beğenmeme vesilesi kılmak yerine aynı aşure kazanındaki birer nimet gibi görmeliyiz. Her birimiz sahip olduğumuz güzelliklerle yaşadığımız toplumu güzelleştirme gayreti içerisinde olmalıyız.” ifadelerini kullanan Üçer, tutulan oruçların ve yapılan bütün ibadetlerin kabul olmasını temenni etti. Üçer, başta Hazreti Hüseyin ve Kerbelâ şehitleri olmak üzere vatan ve İslâm coğrafyası için canlarını feda eden bütün şehitlere rahmet diledi. Program, kaside ve mersiyelerin okunmasıyla sona erdi. Cami avlusunda Türk Kızılayı vatandaşlara aşure dağıttı.