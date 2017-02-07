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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Yeni KHK ile 4 bin 464 kişi ihraç edildi

07 Şubat 2017, Salı 22:41
Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

OHAL kapsamındaki 686 sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 17 kişi ise göreve iade edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi meslekten atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) 2 bin 585 kişi memuriyetten atıldı.

Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Yargıtay Başkanlığı'nda 10 kişi meslekten çıkartılırken Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2585 kişinin memuriyetle ilişiği kesildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 417 kişi, YÖK'e bağlı kurumlarda 330 kişi, Yüksek Seçim Kurulu'nda 10 kişi, Ekonomi Bakanlığı'nda 15 kişi, İçişleri Bakanlığı'nda 49 kişi, Dışişleri Bakanlığı'ndan 48 kişi, TRT bünyesinden 80 kişi ve toplam 4464 kişi meslekten ve memuriyetten çıkartıldı.

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AA

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  • alim

    08.02.2017 09:53:51

    Soruşturma olmadan insan atılmamali. Allah hesabını çok aci sorar.

  • Kim doğru

    08.02.2017 08:54:06

    RABBİM bunun hesabını size sormazmı sanırsınız o gün geldiğinde helallik zamanı o zaman göreceğiz kul hakkı neymiş.

  • ahmat

    08.02.2017 08:33:01

    * Tamamı büyük harften oluşan yorumlar yayınlanmamaktadır. (Editör)

  • sezer

    08.02.2017 00:00:54

    Yeter artık ya nereye kadar insanların ekmeğiyle oyneceksiniz

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