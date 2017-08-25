Yeni KHK'lar neler getiriyor?

694 sayılı KHK ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının adı "Özel Harekat Başkanlığı" olarak değiştirilerek Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkartıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının adı "Özel Harekat Başkanlığı" olarak değiştirilerek Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkartıldı. Düzenleme ile Özel Harekat Başkan Yardımcıları ile Özel Harekat Müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü olacak.

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Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapılarak Özel Harekat Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı seviyesine çıkarıldı.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Emniyet Teşkilat Kanunu'nun görev unvanlarını düzenleyen ilgili maddesine "Polis Akademisi Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Başkanı" ibaresi, "Polis Akademisi Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Başkan Yardımcısı" ibaresi ve "Havacılık Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özel Harekat Müdürü" ibaresi eklendi.

Özel Harekat Başkanlığı, aynı kanunun Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra yapılanmasını düzenleyen maddesinde Teftiş Kurulu Başkanlığından sonra yer alacak.

Özel Harekat Başkanının mali ve diğer özlük hakları hakkında Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ile aynı seviyede Polis Teftiş Kurulu Başkanına ilişkin hükümler uygulanacak.

Düzenleme ile Özel Harekat Başkanı, Yardımcıları ve Özel Harekat Müdürü için Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra yapılanmasına yeni kadrolar ihdas edildi.

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Mülkiye müfettişliğine 45 yaş sınırı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mülkiye müfettişliğine 45 yaşını doldurmayanlar atanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Dahiliye Memurları Kanunu'na, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle mülkiye müfettişliğine yapılacak atamalarda yaş sınırı 45 yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır." hükmünü içeren geçici madde eklendi.

Bu maddeye göre, 45 yaşını doldurmayanların mülkiye müfettişi olarak atamaları yapılabilecek.

İlamsız takip yoluna başvurulamayacak

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, idari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 42'nci maddesine "İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz." hükmü eklendi.

Öte yandan, kanuna geçici maddeyle şu hüküm ilave edildi:

"İdari yargının görev alanına giren konularda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış ilamsız icra takipleri hakkında, talep üzerine icra müdürünce 42'nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dosya üzerinden düşme kararı verilir ve karar alacaklıya resen tebliğ edilir. Alacaklı, düşme kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde şikayet yoluna başvurabilir. Düşme kararının kesinleşmesinden itibaren 30 gün içinde idari yargı mercisinde dava açılabilir. Düşme talebinin reddine veya düşme kararı hakkındaki şikayetin kabulüne ilişkin karar kesinleşmeden takibe devam edilemez.

Birinci fıkra kapsamındaki ilamsız icra takipleri hakkında açılmış itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında talep üzerine, karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Tarafların yaptığı takip ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti üzerlerinde bırakılır. Bu kararın kesinleşmesi üzerine takip dosyası icra müdürlüğüne iade edilir ve takip hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılır."