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Yeni KHK yayımlandı

29 Mart 2017, Çarşamba 21:49
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

688 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK ile daha önce kamudaki görevlerinden çıkarılan 416 kişi görevlerine dönebilecek. 

KHK'nın ekindeki listeye göre, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler personelinden 90, Sağlık Bakanlığından 83, Diyanet İşleri Başkanlığından 76, yükseköğretim kurumlarından 37, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 24’er, Adalet Bakanlığından 15, Karayolları Genel Müdürlüğünden 9, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından 7'şer, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve İller Bankasından 5'er, Yargıtay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 4'er, Danıştay Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 3'er, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden 2'şer, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sayıştay ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden birer kişi göreve iade edildi. 

Göreve 10 gün içinde başlamaları gerekiyor 

KHK'nın yayımlanmasıyla görevlerine iade edilenlerin 10 gün içinde göreve başlamaları gerekiyor. Bu sürede göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. 

Göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Söz konusu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yapılabilecek. 

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  • alim bal

    30.03.2017 12:12:40

    100000 bin ihraç 400 iade

Risale-i Nur Külliyatı

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