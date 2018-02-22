Yeni polis üniforması Beştepe'de tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin yeni kullanacağı üniformalar Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri kabul etti. Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı. Yeşil renkli üniformadan 1994 yılında mevcut lacivert renkli üniformaya geçen emniyet teşkilatı, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ile görev şartlarını da dikkate alarak polis ve çarşı, mahalle bekçileri üniformalarını yeniden tasarladı. Bu doğrultuda kravat, ütülü pantolon, gömlek ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçilerek daha rahat, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetler kullanılmaya başlandı.

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