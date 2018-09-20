Yeni Program ne diyor; ekonomistler nasıl değerlendiriyor?

Bakan Albayrak’ın açıkladığı ekonominin 3 yıllık yol haritasını değerlendiren gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash, hedeflerin genel olarak güvenilir ve gerçekçi olduğunu belirtirken, Ekonomist Mustafa Sönmez, “Gerçekçi hedefler değil” dedi.

'Yeni Ekonomi Programı'nın ''enflasyon'' hedefleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, ‘Dengelenme, Değişim ve Disiplin” sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nı (2019-2021) açıkladı. Albayrak’ın açıkladığı programda büyüme tahminleri düşürülürken, 2019 enflasyon tahmini yüzde 15.9’a yükseltildi. 2019 büyüme tahmini ise yüzde 2.3’e düşürüldü. 76 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı yöntemler getirileceğini söyleyen Albayrak “Kamu için birçok yapısal reformu geliştirecek ve mali sonuçlara verimlilik olarak yansımasını sağlayacak. Toplamda 59.9 milyar TL harcama ve 16 milyar TL’si gelir artırıcı yöntemlerden oluşuyor” dedi.

BDDK: Batık krediler planda yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Batık kredilerin başka bir kuruma devredilmesi planda yok” dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Akben, “Emlak Bankası’nın modeli üzerinde ciddi çalışmalar var” ifadesini kullanarak, “Emlak Bankası daha etkin bir rol üstelenecek, bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak” değerlendirmesini yaptı. Akben, “Yeni dönemde batık kredilerin başka bir banka ve kuruma devredilmesi söz konusu olacak mı?” sorusu karşısında da “Hayır, şu anda planda böyle bir şey yok” yanıtını verdi.

Albayrak yeni hedefleri açıkladı: Dengelenme, disiplin ve değişim

Yeni Ekonomi Programı’nı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2021’e dek enflasyonun yüzde 6’ya ineceğini, 2019’da 60 milyar TL’lik tasarruf sağlanacağını söyledi. Albayrak büyümeyi bu yıl yüzde 3.8, 2019 için yüzde 2.3 olarak öngördüklerini açıkladı. Albayrak, yeni programın dengelenme, disiplin ve değişim üzerine kurulu olacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, 2019-2021 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı. Ekonomide yeni 3 yıllık yol haritası; dengelenme, disiplin ve değişim şeklinde üçlü sac ayağı üzerine kurulu olacak. Yeni Ekonomi Programı’nda büyüme hedefleri; 2018 için yüzde 3.8, 2019 için yüzde 2.3, 2020 için yüzde 3.5 ve 2021 için yüzde 5 olarak belirlendi. Bütçe açığının GSYH’ya oranı hedefi 2018 için yüzde 1.9, 2019 için yüzde 1.8, 2020 için yüzde 1.9, 2021 için yüzde 1.7 oldu. Enflasyon hedefleri; 2018 için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9, 2020 için yüzde 9.8, 2021 için yüzde 6.0 oldu. Yeni Ekonomi Programı’nda işsizlik oranı hedefleri; 2018 için yüzde 11.3, 2019 için yüzde 12.1, 2020 için yüzde 11.9, 2021 için yüzde 10.8.

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Karatepe: Açıklamalar bir ‘temenniler manzumesi’

Ekonomist Yalçın Karatepe, Albayrak’ın açıklamalarına, “Yeni bir program dediler, ama görünen o ki açıklananlar bir ‘temmeniler manzumesi” değerlendirmesini yaptı.

Gürses: Anlıyorum ki kriz başka ülkede

Ekonomist Uğur Gürses ise, Yeni Ekonomik Program’dan anladığı kadarıyla krizin başka ülkede olduğunu ifade etti.

Akçay: Yeni program’ın yumuşak karnı kur

Ekonomist Ümit Akçay da, “Yeni Program’ın yumuşak karnı kur. Sanki döviz krizi yokmuş gibi hareket etmek, diğer tüm verilere de gölge düşürüyor. Gerçekçi olmaktan uzak bir yaklaşım halen ekonomi yönetimine hakim” ifadesini kullandı.

Sönmez: Gerçekçi hedefler değil

Ekonomist Mustafa Sönmez de Albayrak’ın, “Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık süreci ve terör saldırıları, bölgemizde yaşananlardan sonra 15 Temmuz hayata geçti. Bu süreçler Türkiye’yi hedef aldı” sözlerine tepki gösterdi. “Teşhis buysa devamı zırvadır” diyen Sönmez, “2018’de büyüme 3.8, 2019’da 2.3, 2020’da 3.5 olacakmış. Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, Bütçe açığı da sırasıyla 1, 8, 1, 9, 1, 7 olarak gerçekleşecek. Gerçekçi hedefler değil. Bir tek yadsıyamadıkları; 2018 enflasyonunun yüzde 20’nin üstüne çıkacağı” diye yazdı.

ASH: BDDK’nın açıklamalarına odaklanmak gerek

Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendiren gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash, programdaki hedeflerin genel olarak güvenilir ve gerçekçi olduğunu söyledi. Ancak Ash, asıl önemli mesele olarak gördüğü bankaların takipteki kredileri konusunda atılacak adımlar konusunda hakkında daha fazla ayrıntı görmek ve BDDK’dan gelecek açıklamalara odaklanmak gerektiğini ifade etti.

Şen: Tahminler uyumlu görünüyor

BloombergHT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen, Yeni Ekonomik Program’ı detaylı olmasa da kabataslak incelediğini belirterek, Tahminler Türkiye gerçekleri ile uyumlu görünüyor. Gerçekçi buldum. Açıklamadan önce rakamlar şunlar olacak desek tahminim herkes kabul ederdi. Doğru tahmin etmek doğru uygulamak için elzem. Bu açıdan gayet olumlu” dedi.

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