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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yeni rejimin demokrasi maskesi; TBMM

01 Ekim 2018, Pazartesi 18:53
24 Haziran seçimlerinden sonra yürütmenin tamamı, yasamanın da önemli bir kısmının Cumhurbaşkanlığı’na geçmesiyle, TBMM’nin vasfı da tartışılmaya devam ediyor.

27 Dönem TBMM Genel Kurulu’nun açılışı için Cumhuriyet Gazetesi’ne bir makale yazan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Yeni rejimin muktedirleri bakımından Türkiye’de yürürlükteki rejimin, güya bir cumhuriyet olduğunun kanıtı Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” ifadesini kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Cumhuriyet Gazetesi’ne yazdığı makalesinde TBMM’nin yeni rejimdeki konumuna ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu. Çıray, TBMM’nin yeni rejimdeki görevini şu ifadelerle ortaya koydu; “Bugün TBMM’nin faaliyetleri son derece sınırlı bir seviyeye indirgenmiş olsa da faaliyetlerini sürdürmesinin tek bir işe yaramaktadır; yaşananın bir rejim değişikliği değil, sistem değişikliği olduğunu savunanların görüşlerine meşruiyet sağlamak.  Yani yeni rejimin muktedirleri bakımından Türkiye’de yürürlükteki rejimin bir otokrasi değil, bir cumhuriyet olduğunun nihai referansı ve kanıtı Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.”

Haber Merkezi

Etiketler: tbmm, aytun çıray
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