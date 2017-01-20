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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Yeni Şafak yazarı da umutsuz: Bu değişiklik çözüm önermiyor

20 Ocak 2017, Cuma 15:25
"Kronik sorunlarımızı yeni sistem çözecek mi?" diye soran Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "Siyasi olarak Cumhuriyetin kuruluşundan beri yaşadığımız toplumsal mutabakat sorununu çözemeyecek" dedi.

Kemal Öztürk'ün dün yayınlanan (19 Ocak 2016) yazısının bir bölümü şöyle:

Bu Anayasa değişikliği sorunlarımız çözecek mi? Anlatayım.

1. Siyasi olarak Cumhuriyetin kuruluşundan beri yaşadığımız toplumsal mutabakat sorununu çözemeyecek. Yani din, mezhep, etnisite, kimlik, vatandaşlık tanımı gibi bir çok kriz üreten sorunlar, bu değişiklikle çözülemez. Bunları ertelemeye devam edeceğiz demektir.

2. Askeri darbe ürünü Anayasa değişmediği için, sürekli yama yapılmış haliyle, sosyal ve siyasi krizler çıkarmaya devam edecektir. Ayrıca algısal ve ilkesel olarak, askeri darbe ürünü bir anayasa ile hayatımızı devam ettirmek, darbe ruhunun bir hortlak gibi etrafımızda dolaşması demektir.

3. Ülkenin çok kritik sorunları, bu değişimle birlikte ertesi günü çözülmüş olmayacak. Terör, ekonomik kriz, uluslararası baskılar, kutuplaşma, iç çatışma ihtimali, ihanetler, ideolojik tahribatlar, hukuk sistemindeki sorunlar, güvenlik özgürlük çakışması gibi sorunlar, referandumun ertesi günü olduğu gibi önümüzde duracak. Bunların tümünün yeni sistemle biteceği algısını oluşturmak çok büyük hata.

4. Bu değişiklik, bürokrasinin tek bir elden yönetilmesini öngörüyor. Bürokratik oligarşi, bu değişimden sonra, önemli bir cephesini kaybetmiş olacak. Yani, idarede iki başlılık sorunu ortadan kalkacak. Bundan sonra bürokrasinin tüm yüzü Cumhurbaşkanı'na dönecek. Tek kararı da o verecek. Bu bir anlamda çok önemli. Ancak bir de riski var. Bürokrasinin merkezileştirilmesinin yaratacağı hantallık, yönetilememezlik ihtimali büyük bir tehlike.

5. Bu değişiklik şu andaki bürokrasinin en önemli sorunlarına çözüm önermiyor. Yani liyakat ve ehliyet yoksunluğu, üretimsizlik, vizyonsuzluk ve suiistimaller bürokratik oligarşinin en ciddi sorunu. Bu değişim Cumhurbaşkanına bu sorunları çözecek kanuni yetkiyi ve zemini veriyor. Ne yapacağını 2 Nisan'dan sonra göreceğiz.

Bürokrasiye gücü dağıtmak, ehliyet sahiplerini göreve getirmek, risk almasını, artı değer üretmesini teşvik etmek ve hesap vermesini sağlamak gibi kriterler hayata geçmeden, merkezileştirmenin bir faydası olmaz.

Görüldüğü gibi her sorunumuzu çözmeyecek bu Anayasa değişimi. Ancak çok önemli adımlar atılmasına olanak sağlayacak. Aslında asıl büyük mücadele, iş yükü, zorluklar, referandumdan sonra başlıyor.

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