Yeni sistemde cumhurbaşkanının yapacağı hiçbir atama Meclis’ten geçmeyecek

Gazeteci yazar Taha Akyol, yargıda tarafsızlığa dikkat çektiği dünkü yazısında "Yeni sistemde cumhurbaşkanının yapacağı hiçbir atama Meclis’ten geçmeyecektir" diye yazdı.

Taha Akyol'un Hürriyet'de yayınlanan dünkü (30 Ocak 2017) yazısının bir bölümü şöyle:

"Tarafsızlık deyince öncelikle yargı tabii...

Trump’ın kararını tedbiren durduran New York Eyaleti Güney Bölgesi Federal Hâkimi Ann Donnely 2015 yılında Obama tarafından aday gösterilmiş, Senato tarafından onaylanmış.

Senato onayı çok önemli... Adayı didik didik inceleyip sorguya çekerler. Toz bulunsa reddedilir. Donnely onaylandığına göre hem Demokrat hem Cumhuriyetçi senatörlerce “temiz ve liyakatli” bulunmuş bir yargıçtır. Kararından da belli zaten.

1987’de Reagan, boşalan bir üyelik için Yüksek Mahkeme üyeliğine aşırı muhafazakâr Robert Bork’u aday gösterdi. Kendi partisinden senatörlerin de ret oylarıyla Senato’da reddedildi. Yerine aday gösterdiği kaliteli yargıç Anthony Kennedy 100 oydan 97’sini alarak onaylandı.

İktidarın da muhalefetin de oy vereceği yüksek kaliteli bir yargıçtı.

2005’te Bush, Beyaz Saray danışmanı Av. Miers’i Yüksek Mahkeme’ye atamak istedi, kendi partisinden de sert itirazlar oldu. Fazla siyasi olduğu gibi hiç yargıçlık yapmamıştı.

Bush onu geri çekti, yargıç Samuel Alito’yu aday gösterdi, senato onayladı.

Trump’ın kararını durduran hâkim Ann Donnely, bütün bu kademelerden geçerek federal yargıç olmuş.

YARGIDA KALİTE

Yargıda kalite, tarafsızlık, hukukun üstünlüğü lafla olmuyor. Bunları sağlayacak mekanizmaların anayasal olarak kurulması ve çok iyi hukuk tahsili gerekiyor.

Biz de mi? Kırk yıldır yazıyorum...

Burada sadece şunu belirteyim: Yeni sistemde cumhurbaşkanının yapacağı hiçbir atama Meclis’ten geçmeyecektir.

Niye Amerika’da öyle, niye bizde böyle?

AK Parti ve MHP yöneticileri halkımıza açıklayacaktır sanıyorum.

Amerika’nın eleştirilecek çok yönü var, hatta bazen facia derecesinde... Ama hukuk sistemi en başarılı kurumlardan biridir.

Komünist Çin Harvard’a hukuk öğrencisi gönderiyor!"