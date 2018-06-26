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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Yeni yasama ve yürütme dönemi takvimi belirlendi

26 Haziran 2018, Salı 11:15
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sona ermesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takvimi belirlenmeye başladı. Yeni yasama ve yürütme dönemine girilmesi için öncelikle Yüksek Seçim Kurulu'ndan resmi sonuçlar bekleniyor.

YSK Başkanı Sadi Güven, yaptığı açıklamada seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ilk tur sonuçlarını 29 Haziran'da açıklamayı planladıklarını belirtmişti. Fakat, seçimlerin ilk turda bitmesi sebebiyle ve itirazların gözden geçirilebilmesi için açıklama tarihinin 5 Temmuz'a ertelendiği belirtti.

Güven, ayrıca, kesin sonuçların ardından, normal meclis takviminin uygulanacağını ifade etti.

Milletvekili yeminleri

Belirlenen geçici takvime göre kesin sonuçlardan 3 gün sonra, yani 8 Temmuz'da Genel Kurul olarak toplanması planlanan TBMM'de milletvekilleri yemin edecek.

İç tüzüğe göre yemin töreni sırasında ve yeni meclis başkanı seçilene kadar geçecek sürede, meclis başkanlığını en yaşlı milletvekilinin yapması öngörülüyor. Fakat bu dönem de en yaşlı milletvekili olan CHP milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunun başkanlığı yürütebilmesi için el vermediği belirtildi. Bu durumda ikinci en yaşlı üye olan İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın bu görevi yürütmesi bekleniyor.

Yemin töreninin ardından 13 Temmuz'da yeni dönem meclis başkanlığı için başvurular kabul edilecek. 18-19 Temmuz'da yapılacak oylama ile meclis başkanının seçilmesinin ardından yeni yasama dönemi resmen başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı yemini

Geçici meclis başkanının belirlenmesinin ardından, seçilen Cumhurbaşkanı meclis başkanından mazbatasını alarak Genel Kurul'da yemin edecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz tam olarak belirlenmediği için meclis yeni kurulacak hükümete bu konuyu düzenlemesi için KHK çıkarma izni verecek.

Euronews Türkçe

Etiketler: TBMM, Yasama, YSK, milletvekili, yemin
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