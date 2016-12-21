Yeni yılda pasaport ve ehliyete zam

Maliye Bakanlığı, 2017 yılında uygulanacak değerli kâğıtların satış bedellerini belirledi. Ehliyet bedeli 108,5 liradan 117 liraya, pasaport ücreti ise 87,5 liradan 94 liraya çıktı.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün değerli kâğıtların satış bedellerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Sürücü belgesi bedeli 117, pasaport bedeli 94 lira oldu. Değerli kâğıt bedellerinin 2017’deki ve 2016’daki fiyatları şöyle: - Noter kâğıdı ve beyanname kâğıdı 9,50 – 8,80 - Protesto, vekâletname, re’sen senet 19,00 – 17,60 - Pasaportlar 94,00 – 87,50 - İkamet izni 63,00 – 58,50 - Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00 – 15,00 - Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00 -15,00 - Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00 – 30,00 - Aile cüzdanları 86,00 – 80,00 - Sürücü belgeleri 117,00 – 108,50 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00 – 108,50 - Motorlu araç trafik belgesi 117,00 – 108,50 - Motorlu araç tescil belgesi 88,00 – 81,50 - İş makinesi tescil belgesi 85,00 – 81,50 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60 – 5,60 - Mavi Kart 8,50 – 8,00 - Yabancı çalışma izni belgesi 63,00 – 58,50

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