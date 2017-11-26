İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cam filmi tartışmasıyla ilgili son sözü söyledi. Soylu, “Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” dedi.

AKP’de önceki gün yapılan MKYK toplantısında, hükümetin gündemindeki bütün konular masaya yatırıldı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araçlardaki ‘cam filmi’ tartışmalarına cevap verdi. Hürriyet’tin haberine göre; Bakan Soylu, “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” dedi.

Okunma Sayısı: 53

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.