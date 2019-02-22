YeniAsya50Yaşında dünya gündeminde

Gazetemizin kuruluşunun 50. yılı sosyal medyada coşkuyla kutlandı.

21 Şubat akşamı saat 9.00'da başlayan faaliyetin etiketi #YeniAsya50Yaşında olarak belirlendi. Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından okuyucularımızın mesajlarıyla destek olduğu faaliyette #YeniAsya50Yaşında etiketi yurt gündeminde 1. olurken, dünya gündeminde 6. sıraya yerleşti. Paylaşılan tweetlerde Yeni Asya Gazetesi’nin 50 yıllık tavizsiz istikrar çizgisi vurgulanarak iman, ahlâk, adalet, hürriyet, demokrasi mesajları verildi. Bu güzel çalışmada mesajlarıyla bize destek veren bütün okurlarımıza teşekkür ediyor, hep birlikte nice yıllara diyoruz.

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50. yaşını bugün kutladık, 100. Yılı kutlayacak kuşaklara selam olsun.#YeniAsya50Yaşında — Ömer Yavuzyiğitoğlu (@o_yigit) 21 Şubat 2019

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Yeni Asya, masuma masum, zalime zalim, haklıya haklı, haksıza haksız diyebilen; ekonomide, eğitimde, sağlıkta yaşanan sıkıntıları, adaletsizliği, yani gerçekleri söyleyebilen gazetenin adıdır. #YeniAsya50Yaşında — Mehmet Kara (@mkarAnkara) 21 Şubat 2019

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Türlü baskılara, zulümlere, haksızlıklara uğramış olmasına rağmen, rövanşist davranmayan, intikam emeli gütmeyen gazete.#YeniAsya50Yaşında — M. Latif Salihoğlu (@salihoglulatif) 21 Şubat 2019

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Darbelerin karşısında dik duruşun adı #YeniAsya50Yaşında — Ahmet Dursun (@dursunahmet81) 21 Şubat 2019

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Yayınladığı haberlerin doğruluğuna inandığım, yayın politikasına güvendiğim, çizgisi ve kalitesi ile hakkaniyet timsali olduğunu düşündüğüm ve takdir ettiğim #YeniAsya50Yaşında

Emeği geçenleri tebrik ediyor, @yeniasya gazetesine yayın hayatında başarılar diliyorum. — Emine ÖZDEMİR (@PskEmineOzdemir) 21 Şubat 2019

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Herkes icin hakkin ve hukukun savunucusu #YeniAsya50Yaşında — ismail okur (@iokur) 21 Şubat 2019

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Biz bu devrin gençleriyiz, o her daim genç... #YeniAsya50yaşında pic.twitter.com/wbvCWaYtLQ — Feyzanur Elif (@cedilehanim) 21 Şubat 2019

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"Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez." diyen #YeniAsya50Yaşında — Muhammed İsmail Tezer (@ismail_tezer) 21 Şubat 2019

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Babam küçükken ne zaman fotoğrafımızı çekecek olsa ürün yerleştirme gibi gazete serpiştiriverirdi etrafımıza. 😁 O zamanlar fotoğraflara bakıp sebebini anlamazdım fakat artık anlıyorum ki Yeni Asya bize abilik etmiş, etmeye de devam ediyor ve edecek inşaallah📰#YeniAsya50Yaşında — Büşra Nur Erciyes (@busranur05) 21 Şubat 2019

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Yeni Asya'nın 50.yıl etkinliği için 24 Şubat pazar günü Yenibosna Pulman Hotel'de buluşalım duasıyla...#YeniAsya50Yaşında pic.twitter.com/QLeabkNLNn — Şenol BERK (@senolberk) 21 Şubat 2019

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Nice kışların, rüzgârların bükemediği çınar..#YeniAsya50Yaşında — Havva Küçük Konur (@havva_konur) 21 Şubat 2019

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Risale-i Nur hakikatları bir kal'a olduğu gibi, âlem-i İslâm'ın ve Asya Kıt'asının hal-i hazırdaki itiraz ve ittihamını izale ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeğe vesile olan bir mu'cize-i Kur'aniyedir. Risâle-i Nur

O nurdan süzülen ışık @yeniasya #YeniAsya50Yaşında pic.twitter.com/swP2Z8H2k7 — İlknur Yücesoy (@YucesoyIlknur) 21 Şubat 2019

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“Kanun-u adalet ve tedipten başka, hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşruasında şahane serbest olsun” şeklindeki bir hürriyet anlayışını benimsemeyen #YeniAsya50Yaşında — Behlül SEMERCİ (@avbehlulsemerci) 21 Şubat 2019

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En yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş #YeniAsya50Yaşında — Zeynal Abidin (@ZABRZN) 21 Şubat 2019

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Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır.

Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad eden #YeniAsya50Yaşında — Berkay GÜLOĞLU (@avberkayguloglu) 21 Şubat 2019

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Siyasi cereyanlara göre hareket etmeyip her zaman doğruları haykıran, hakkı tutup kaldıran tek gazete #YeniAsya50Yaşında — Nurseza Okur (@nursezaokur) 21 Şubat 2019

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Yeni Asya, masuma masum, zalime zalim, haklıya haklı, haksıza haksız diyebilen; ekonomide, eğitimde, sağlıkta yaşanan sıkıntıları, adaletsizliği, yani gerçekleri söyleyebilen gazetenin adıdır. #YeniAsya50Yaşında — Mehmet Kara (@mkarAnkara) 21 Şubat 2019

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Zorluğa, çileye, imkânsızlığa, çaresizliğe karşı bir umuttur “Yeni Asya!” #YeniAsya50Yaşında — Bilal Said-ابن النور (@blsaid) 21 Şubat 2019

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Beni, anne ve babamı, kardeşlerimi, eşimi ve çocuklarımı, ahir zaman fitnelerinden koruyan #RisaleiNur'un hizmetkarı #YeniAsya50Yaşında! — Hasan Sarıbuğa (@hasansaribuga) 21 Şubat 2019

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HAZIRLAYAN: YASİN AYDIN

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