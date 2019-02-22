YeniAsya50Yaşında dünya gündeminde

Gazetemizin kuruluşunun 50. yılı sosyal medyada coşkuyla kutlandı.
21 Şubat akşamı saat 9.00'da başlayan faaliyetin etiketi #YeniAsya50Yaşında olarak belirlendi. Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından okuyucularımızın mesajlarıyla destek olduğu faaliyette #YeniAsya50Yaşında etiketi yurt gündeminde 1. olurken, dünya gündeminde 6. sıraya yerleşti. Paylaşılan tweetlerde Yeni Asya Gazetesi’nin 50 yıllık tavizsiz istikrar çizgisi vurgulanarak iman, ahlâk, adalet, hürriyet, demokrasi mesajları verildi. Bu güzel çalışmada mesajlarıyla bize destek veren bütün okurlarımıza teşekkür ediyor, hep birlikte nice yıllara diyoruz.
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HAZIRLAYAN: YASİN AYDIN
sosyalmedya@yeniasya.com.tr