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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Yerel yöneticiler yurtdışına her çıkış için izin isteyecek

17 Aralık 2016, Cumartesi 10:21
İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında belediye başkanlarının Bakanlıktan, belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin valilikten izin almadan, ekim ayından itibaren başlayan yurtdışına çıkamaması uygulamasının, özel iş ve işlemler için kendi imkanlarıyla yapılacak çıkışları da kapsadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca OHAL uygulaması kapsamında ekim ayında yaptığı düzenlemeyle büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının Bakanlık'tan yazılı izin almadan yurtdışına çıkamayacağını, belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin ise yurt dışına çıkabilmek için bulundukları ilin valisinden yazılı izin alması uygulaması başlattı. Düzenlemenin vatandaşların olağanüstü hal döneminde ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve tasarruf tedbirleri kapsamında yapıldığı belirtildi. 

Uygulamanın başlamasıyla pek çok belediye başkanının, davetli oldukları toplantılar, resmi programların da olduğu yurtdışı çıkış taleplerinin çoğuna İçişleri Bakanlığı izin vermedi. Öte yandan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kasım ayında yurt dışına çıkışlarla ilgili izin uygulamasının, belediye başkaları, meclis üyeleri, il genel meclisi üyelerinin, bu sıfatlarından ayrı olarak özel iş ve işlemleri için kendi imkanlarıyla yurt dışına gitmelerini de kapsayıp kapsamadığı konusunda tereddüt hasıl olduğunu belirterek, Bakanlık'tan görüş istedi. İçişleri Bakanlığı da kasım ayı sonunda özel iş ve işlemler için kendi imkanlarıyla yurtdışına çıkışların da izne tabi olduğunu bildirdi. Bakanlığın bu yazısı 81 ile gönderildi. İzmir'deki yerel yöneticilere de yazı ulaştı. 

İzmir'de de CHP'li Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, yurtdışına çıkmak için yaptığı başvurularına izin alamamıştı.

DHA

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