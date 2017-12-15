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15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Yerli ve milli gemi trafik sisteminde imzalar atıldı

15 Aralık 2017, Cuma 14:52
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, yerli ve milli gemi trafik sistemi projesini 16 ay içinde tamamlayıp 15 Nisan 2019'da hizmete sunacaklarını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 'Türk Boğazlarında Yerli ve Milli Gemi Trafik Sistemi İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katılımıyla Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Arslan, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının sadece savunma amaçlı sistemler geliştirmediklerini dile getirerek, savunma alanında geliştirilen kabiliyetleri başka alanlarda da kullanabildiklerini söyledi. 

HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ gibi firmaların geliştirdiği kabiliyetler bulunduğunu belirten Bakan Arslan, "Bakanlık olarak bu kabiliyetlerden faydalanmak ve bunları ülkemizin hizmetine sunmak adına bugüne kadar çok güzel iş birlikleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu. 

Bakan Arslan, gemi takip sistemi projesinin başlangıçtaki amacının yenileme ve geliştirme olduğuna işaret ederek, "Ancak bugün geldiğimiz noktada milli ve yerli olarak kabiliyetleri çok daha üst seviyede olan yeni bir sistem kuruyoruz. Eminim ki bu konuda kısa sürede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Nitekim bu alanda daha önce İstanbul'da ABD'li, İzmit'te İtalyan firmalara yaptırdığımız işleri artık kendimiz yapacağız. Bunun gururunu duyuyoruz." ifadelerini kullandı. 

Elde ettikleri kabiliyetleri başka ülkelerle paylaşarak iş birliği yapacaklarını anlatan Bakan Arslan, bunun yüksek seviyeli ve pahalı ihracat anlamına geldiğini söyledi. 

"Proje bedeli 59 milyon lira"

Projede birlikte çalışan HAVELSAN ve ASELSAN'ın Türkiye'nin güzide kuruluşları arasında yer aldıklarını kaydeden Bakan Arslan, "Proje bedeli 59 milyon lira. Ülkemiz imkanlarıyla yapmasaydık belki bunun 2-3 misli rakamlardan bahsediyor olacaktık." dedi.

Bundan sonra insansız gemi trafik hizmetleri kulelerindeki radar ve otomatik tanımlama sistemlerinden alınan deniz üstü verilerin gemi trafik merkezinde bulunan operatörlere aktarılabileceğini bildiren Bakan Arslan, boğazlardan geçen gemilerin bilgilerinin Türkiye'nin kendi güvenli veri tabanından sağlanabileceğini ve söz konusu bilgilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlık olarak paylaşılabileceğini söyledi. 

Bakan Arslan, "İnşallah projeyi 16 ay içinde bitirip 15 Nisan 2019'da hizmete vermiş olacağız. 16 aylık süre başka zamanlarda bu projelerin hazırlıklarıyla geçerdi, geldiğimiz noktayı ve kabiliyeti göstermesi adına önemli. Bu imza, parasal değer olarak çok yüksek paralara tekabül eden bir imza olmayabilir ama milli ve yerlilik, dışa bağımlılığın azaltılması adına çok anlamlı ve önemli bir imza. Burada elde ettiğimiz kabiliyetlerle inşallah katma değeri yüksek ihracatın da önünü açmış olacağız." diye konuştu.

AA

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