Yeşil GYO mağdurları: Haksızlık büyük

Yeşil GYO’nun mağdurları haklarını aramak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.

2014 yılı itibariyle Innovia4 inşaat projesinden daire almalarına rağmen dairenin hala kendilerine teslim edilmediğini belirtenler tepkilerini dile getirdi. Süreç boyunca sürekli çeşitli bahanelerle ertelendiklerini ifade eden bir konut sahibi, şunları söyledi: “Sabrımız tükenmiş bulunmakta. Acımasız inşaat baronları çocuklarımızın emeklerine göz dikti. Elbette hesabını soracağız! Bu soruna acil çözüm bulmasını istiyoruz. Yeşil İnşaat’ın sahibi Engin Yeşil’den somut bir adım gelmezse suç duyurusunda bulunacağız, eylemimizi büyüteceğiz. Burada büyük bir haksızlık var, kimseden rüşvet istemiyoruz. Evlerimizi istiyoruz.” Haber Merkezi

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