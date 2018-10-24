Yeşil pasaporta düzenleme

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin daha önce yayımlanan kararda, son 3 takvim yılı itibarıyla belirlenen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflâsına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle hususî damgalı pasaport verilmesine imkan sağlanmıştı.

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