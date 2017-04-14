Yeşilköy Havalimanı etrafında drone önlemi

Yeşilköy Havalimanı çevresinde uçuş güvenliğini tehlikeye sokan insansız hava araçlarını engellemek amacıyla "dronesavar" alındı.

İnsansız hava araçlarının izinsiz uçurulmasının engellenmesi için Yeşilköy Havalimanı yetkilileri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Yeşilköy Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığına "dronesavar" alındı. Önümüzdeki günlerde test aşamasına geçilmesi beklenen "dronesavar" ile havalimanı çevresinde uçuş güvenliğini tehdit eden insansız hava araçlarına müdahale edilmesi amaçlanıyor. Elektromanyetik müdahale Söz konusu "dronesavar" sisteminin kullanılmasıyla elektromanyetik saldırıya maruz kalan insansız hava araçları komuta kontrol ile bağlantıyı kaybederek, etkisiz hale getiriliyor. AA

Okunma Sayısı: 81

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.