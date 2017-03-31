Yeşilköy Havalimanı'nda alarm!

Yeşilköy Havalimanı yakınında yanan bir araç, çıkan dumanın iniş ve kalkış yapan uçakları etkilemesi riski üzerine havalimanını da alarma geçirdi.

Yeşilköy'deki Havacılık Müzesinin önünden geçen karayolundaki bir aracın yanması Yeşilköy Havalimanı'nda da heyecana yol açtı. HAVALİMANI YAKININDA YANGIN Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre saat 11.00'de Yeşilyurt Havuzlu Kavşak bölgesinden Yeşilköy istikametine giden bir araç tam Askeri Müzenin önünden geçerken yanmaya başladı. ALARMA GEÇİLDİ Yangın nedeniyle ortaya çıkan duman gökyüzünü kapsayınca hemen yanında bulunan Yeşilköy Havalimanını alarma geçirdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı İtfaiye'nin gözlem aracı olay yerine içerden yaklaşarak tespit yaptı. Ancak yangının uçaklar için bir tehlike yaratmadığı belirlendi. Bu arada İstanbul Belediyesine ait itfaiye araçları da yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. DHMİ Yetkilileri yangın nedeniyle çıkan dumanın uçuş trafiğini etkilemediğini bildirdiler. DHA

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