Yeşilköy Havalimanı'nda kar tedbiri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Yeşilköy Havalimanı Başmüdürlüğü, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süreliğine sefer azaltma kararı aldı.
DHMİ Yeşilköy Havalimanı Başmüdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Yurdun belirli bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13.12.2016 günü saat 15.00 ile 14.12.2016 günü 06.00 saatleri arasında, Yeşilköy Havalimanı çıkışlı uçuşlar yüzde 5 oranında azaltılacaktır. Yolcularımızın, bilet aldıkları şirketlerin internet sitelerinden uçuşlarını takip etmeleri tavsiye olunur." denildi.
DHA