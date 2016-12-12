Yeşilköy Havalimanı'nda kar tedbiri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Yeşilköy Havalimanı Başmüdürlüğü, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süreliğine sefer azaltma kararı aldı.

DHMİ Yeşilköy Havalimanı Başmüdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Yurdun belirli bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13.12.2016 günü saat 15.00 ile 14.12.2016 günü 06.00 saatleri arasında, Yeşilköy Havalimanı çıkışlı uçuşlar yüzde 5 oranında azaltılacaktır. Yolcularımızın, bilet aldıkları şirketlerin internet sitelerinden uçuşlarını takip etmeleri tavsiye olunur." denildi. DHA

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