Yeşilköy Havalimanı'nda uçuşlar başladı

İstanbul'da beş gündür etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle aksayan uçuşlar Yeşilköy Havalimanı'nda normale dönmeye başladı. Son 24 saatte iç ve dış hatlarda olmak üzere 839 sefer yapıldı.

Hava şartlarının kötü olmasından dolayı beş gün süreyle havayolu şirketleri birçok seferini iptal etti, bazı seferlerde gecikmeli olarak yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) geçen hafta sonu İstanbul'da beklenen kar ve fırtına nedeniyle uçuşlarla ilgili yeni bir planlamaya gitmiş, olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşların aksamaması ve daha planlı yapılabilmesi için Yeşilköy Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 30 kısıtlama kararı almıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü Yeşilköy Havalimanı'nda 75 uçak iniş yaparken 79 uçakta kalkış yaparak toplam 154 uçuş gerçekleşti. İstanbul Yeşilköy Havalimanı'nda dün ise 419 uçak kalkarken 420 uçak indi. Böylelikle toplam 839 sefer yapılmış oldu. Yeşilköy Havalimanı terminal içinde oluşan yoğunluk ve havayolu şirketlerine ait bilet satış ofislerinin önünde kuyruklar azaldı. Bu arada son 24 saatte Türk Hava Yolları 301 kalkış yaparken 298 iniş gerçekleştirdi. DHA

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