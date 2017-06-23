Yeşilköy Havalimanında 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

​Yeşilköy Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Suudi Arabistan'a gönderilen kamyon kaportalarının içerisine saklanmış 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli malzemeler içerisine zulalanan uyuşturucunun kargoyla Suudi Arabistan'a gönderildiğini tespit etti. Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, 22 Haziran'da Yeşilköy Havalimanında düzenledikleri operasyonda, 6 plastik kamyon kaportası içerisine yerleştirilmiş 200 bin Captagon hap ele geçirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

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