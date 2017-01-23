Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı

Venedik Komisyonu’nun “KHK’lar Avrupa normlarıyla uyuşmuyor” uyarısının ardından yeni düzenlemeler getirildi. Düzenlemeye göre gözaltı süresi azalacak, avukat yasağı kaldırılacak ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulacak.

Avrupa Konseyi’nin anayasal konulardaki danışma organı Venedik Komisyonu’nun Türkiye’ye yönelik uyarılarının ardından yeni kanun hükmünde kararnameler ve OHAL için ‘yumuşatıcı’ düzenlemeler yapılacağı belirtildi. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameyle OHAL döneminde bir aya kadar uygulanabilen gözaltı süresinin bir haftaya düşürüleceği, avukatla beş gün boyunca görüştürülmeme yasağının kaldırılacağı kaydedildi. Bu kapsamda iç hukuk yollarıyla yapılan itirazlar değerlendirilirken, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitmenin önünü açan bir mekanizma kurulacak.

TERÖRLE MÜCADELE HARİÇ

684 sayılı KHK ile gözaltı sürelerine ilişkin değişiklik yapıldı. Buna göre; daha önce 30 güne çıkarılan gözaltı süresi 7 güne indirildi. Ancak ‘Terörle Mücadele Kanunu’ kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı süresi en çok 30 gün olarak uygulanmaya devam edecek.

ENGELLENMEK Mİ İSTENİYOR?

Bugün başlayacak olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) kış oturumunda Türkiye’de demokratik kurumların işleyişiyle ilgili ‘acil tartışma’ önerisinin yanı sıra, Türkiye’nin izleme sürecine alınmasına yönelik talepler de gündemde. Toplantıda meclisteki başka siyasi gruplar Türkiye’yle ilgili oylama yapılmasını talep ederken, hükümetin bu hamleyi engellemek istediği bildirildi. Venedik Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan ‘tasfiye’lerin Anayasa’yı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.