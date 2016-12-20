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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Yılbaşına kadar 15 TL

20 Aralık 2016, Salı 16:11
Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrasya tünelinden geçişlerin yılbaşına kadar 15 TL olacağını ve toplanan gelirin Aile ve Sosyal politikalar bünyesinde, şehitlerin aileleri için açılan hesaba aktarılacağını duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

*Kıtaları birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin İstanbulumuz'a ve Türkiyemiz'e hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ GELİŞMEYE DEVAM EDECEK

*Dün gece Rusya’nın Ankara Büyükelçisi hayatını kaybetti. Terör bir kez daha alçak yüzünü gösterdi. Bu olay Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik alçak bir provokasyondur.

*Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın Türkiye-Rusya ilişkileri gelişmeye devam edecek. Dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma yönünde çalışmalarına liderimiz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devam edeceğiz.

EN BÜYÜK HAYALLERDEN BİRİYDİ

*Her şey insanımızın hayatını kolaylaştırmak için dedik ve yola çıktık. Avrasya Tüneli de en büyük hayallerimizden biriydi. Marmaray gibi, Yavuz Sultan ve Osmangazi köprüleri gibi hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik. Açtığımız her eser, yürüttüğümüz her hizmet bu toprakların hakkı olan aziz milletimiz içindir.

DOSTLUĞU ÖN PLANDA TUTACAĞIZ

*Türkiye’nin büyüme azmini Allah’ın izniyle hiçbir şer güç durduramayacaktır. Şeytani tuzaklarla kan dökenler, can alanlar Türkiye’yi insani değerlerden, hukuk devletinden asla vazgeçiremeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye adalet çizgisinden sapmayacak.

*Bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler. Dış ilişkilerimizde dostluğu, güveni ön planda tutacağız. Terör nereden gelirse gelsin sonuna kadar mücadele edeceğiz. Dünkü olayı da lanetle kınıyoruz ancak bu olayı yapanlar, bu çarpık zihniyetli sapkınlar asla ve asla amaçlarına erişemeyecekler.

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