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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Yılbaşından bu yana 227 terörist etkisiz hale getirildi

28 Eylül 2018, Cuma 12:40
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1 Ocak'tan bu yana terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 227 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede kırsaldaki teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının operasyonları güvenlik korucularının da desteğiyle sürüyor. 

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'te 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda, 7'si İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde yer alan 227 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

 

Çareyi teslim olmakta buldular

Katılımın azalması ve üst üste verilen çok sayıda kayıp örgütte paniğe neden oluyor.

Şırnak başta olmak üzere bölgede yaklaşık 250 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da teslim olan teröristlerden birinin, 10 Ekim 2016'da AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılar arasında yer aldığı belirlendi.

Bunun yanı sıra hava ve karadan yoğun şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde dağdan kaçarak şehir merkezlerine gelen teröristler de polisin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Dağlar karış karış taranıyor

Dağlarda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bu sayede ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan teröristlerin kış üslenmesine de izin vermedi. Anlık operasyonlarla teröristlere hem eleman hem de ciddi lojistik kayıplar yaşattı.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, teröristlerce kullanıldığını tespit ettiği sığınak, barınak ve depoları kullanılmaz hale getirdi.

16 ton esrara el konuldu

Güvenlik güçleri teröristlerin hem sığınma ve barınma alanlarını tahrip etti hem de narkoterör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına büyük darbe vurdu.

Uyuşturucunun özellikle Hani-Lice-Kulp-Hazro-Kocaköy kırsalındaki ekim ve depolama alanları tespit edildi. Aynı zamanda bölge genelinde uyuşturucu sevk edilen güzergahlarda önlemler yoğunlaştırılarak operasyonlar düzenlendi.

Diyarbakır başta olmak üzere bölge genelindeki çalışmalarda 16 ton esrar, 76 kilogram eroin ve 1 milyon 388 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Herekol'da petrol araması başlatıldı

Terörle mücadelede büyük başarılar elde eden güvenlik güçleri, Siirt'in Pervari ilçesi sınırlarında yer alan ve bir zamanlar PKK'nın, yasa dışı inşa edilen binalarda sözde mahkemeler kurarak vatandaşları sorgulayıp cezalandırdığı Herekol Dağı eteklerindeki 2047 rakımlı Cemikari Yaylası bölgesini teröristlerden arındırdı.

Bu operasyonun ardından güvenlik güçlerinin de desteğiyle bölgeye makinelerini taşıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) söz konusu bölgede petrol aramaya başladı.

AA

Etiketler: TSK, PKK, terör, Türkiye
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