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18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Yılda 1,25 milyon kişi kazalarda ölüyor

18 Kasım 2017, Cumartesi 13:32
Dünya genelinde trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1,25 milyon kişi ölüyor ve milyonlarca kişi yaralanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerinden derlediği bilgilere göre, trafik kazaları milyonlarca kişinin ciddi şekilde yaralanmasına ya da uzun süreli sağlık problemleri yaşamalarına yol açıyor. 

Trafik kazaları 15-29 yaş grubundaki gençlerin bir numaralı ölüm nedeni

Örgütün Küresel Yol Güvenliği 2015 raporuna göre, dünyada her yıl yaklaşık 1,25 milyon kişi trafik kazalarında ölüyor. Bu rakam günde yaklaşık 3 bin 300 kişinin trafik kazalarında öldüğüne tekabül ediyor.

Rapora göre, trafik kazaları dünyada ölüm nedenleri arasında 9'uncu sırada yer alırken, 15-29 yaş grubundaki gençler için bir numaralı ölüm nedeni. Her yıl 1 milyon çocuk ya da genç trafik kazalarında ya ölüyor ya da yaralanıyor.

Gerekli önlemler alınmazsa, 2030'da trafik kazalarının ölüm nedenleri arasında 5'inci sıraya yükseleceği tahmin ediliyor.

Afrika ölümlü trafik kazalarının en çok yaşandığı bölge

Verilere göre trafik kazalarında ölümlerin en az yaşandığı yer Avrupa, en fazla yaşandığı yer ise Afrika. Dünya genelinde her 100 bin kişinin 17'si trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Bu oran Avrupa’da 9,3 olurken, Afrika’da 27'ye çıkıyor.

Doğu Akdeniz ülkelerinde her 100 bin kişinin 20'si, Batı Pasifik’te 17,3'ü, Güneydoğu Asya ülkelerinde 17'si, Kuzey ve Güney Amerika’da ise 16'sı trafik kazalarında ölüyor.

Rapora göre, 2010-2013 döneminde 79 ülkede trafik kazalarında ölenlerin sayısında ciddi bir düşüş gözlemlenirken, 68 ülkede ise artış kaydedildi.

Trafik kazalarının yüzde 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanıyor

Trafik kazalarının küresel olarak yol açtığı yıllık zarar 518 milyar doları buluyor.

Dünyadaki araçların yüzde 54’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde olmasına rağmen trafik kazalarının yüzde 90’ı bu ülkelerde meydana geliyor.

Trafik kazası ölümlerinin yüzde 49’unu yayalar, motosiklet ve bisiklet kullanıcıları oluşturuyor.

Trafik kazası ölümlerini azaltmak Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri arasında

Ölümlü kazalardaki 5 ana risk faktörü ise hız, alkol, kask kullanmamak, emniyet kemeri takmamak ve çocuk koltuğu bulundurmamak olarak öne çıkıyor.

2020 yılına kadar trafik kazaları sebebiyle ölümleri 1,2 milyondan 600 binlere indirmek WHO tarafından belirlenen Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri arasında yer alıyor.

Bu hedefe ulaşmak için özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin yapması gereken çok şey olduğu belirtiliyor. Ülkelerin güvenli araçlar ve yollar, alkol ve hız gibi konularda yeni çabalar ortaya koymaları gerektiği ifade ediliyor.

Bu yıl 19 Kasım'a tekabül eden "Dünya Yol Trafiği Kurbanlarını Anma Günü" her yıl kasım ayının üçüncü pazarına denk geliyor.

AA

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