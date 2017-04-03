Yıldırım'dan ''bağımsızlık referandumu'' tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'yi kabul etti. Başbakan Yıldırım," Bağımsızlık referandumları yapılabileceği yönünde kabul edilemez açıklamaların yapıldığı bu kritik dönemde bölgedeki soydaşlarımızın yanında yer almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede Başbakan Yıldırım, Kerkük'e ilişkin emirvakilerin arttığını, sözde bağımsızlık referandumları yapılabileceği yönünde kabul edilemez açıklamaların yapıldığını, kritik dönemde bölgedeki soydaşların yanında yer almaya kararlılıkla devam edileceğini, Iraklı Türkmenlerden de mezhep farkı gözetmeden kendi aralarında dayanışma içerisinde olmalarını ve bölgedeki oldu bittilere karşı ortak bir duruş sergilemelerinin beklendiğini kaydetti. Irak Türkmen Cephesi Başkanı'nın ise Türkiye'nin Iraklı Türkmenlere daimi desteği için teşekkür ettiği, eşgüdüm ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini ifade ettiği belirtildi. Barzani: Yakın bir zamanda bağımsızlık referandumu düzenleyeceğiz Kalın'dan önemli açıklamalar: Adil Öksüz, Barzani, İsrail ve ezan yasağı... DHA

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