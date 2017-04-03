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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Yıldırım'dan ''bağımsızlık referandumu'' tepkisi!

03 Nisan 2017, Pazartesi 23:27
Başbakan Binali Yıldırım Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'yi kabul etti. Başbakan Yıldırım," Bağımsızlık referandumları yapılabileceği yönünde kabul edilemez açıklamaların yapıldığı bu kritik dönemde bölgedeki soydaşlarımızın yanında yer almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede Başbakan Yıldırım, Kerkük'e ilişkin emirvakilerin arttığını, sözde bağımsızlık referandumları yapılabileceği yönünde kabul edilemez açıklamaların yapıldığını, kritik dönemde bölgedeki soydaşların yanında yer almaya kararlılıkla devam edileceğini, Iraklı Türkmenlerden de mezhep farkı gözetmeden kendi aralarında dayanışma içerisinde olmalarını ve bölgedeki oldu bittilere karşı ortak bir duruş sergilemelerinin beklendiğini kaydetti. Irak Türkmen Cephesi Başkanı'nın ise Türkiye'nin Iraklı Türkmenlere daimi desteği için teşekkür ettiği, eşgüdüm ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.

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DHA

Etiketler: binali yıldırım, barzani, referandum
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  • zeydanoğlu

    04.04.2017 06:38:03

    hava alanlarımızda kuzey ırak paçavrasının dalgalandırılması ve barzaninin devlet töreniyle ağırlanması da neyin nesiydi sayın yıldırım?Mızrak çuvala sığmıyor.

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