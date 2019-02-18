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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yıldırım, TBMM başkanlığı görevinden ayrıldı

18 Şubat 2019, Pazartesi 21:38
AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevinden ayrılıyor. Yıldırım, "Yemekten sonra ayrılma dilekçemi teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevinden ayrılıyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim."

Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim.

***

TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Kumbuzoğlu'na teslim etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Tören Salonu'nda geçmiş dönem Meclis başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna verdiği yemekte, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapılacağını anımsattı.

Seçimlerin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, partilerin aday listelerini bugün seçim kurullarına teslim edeceğini söyledi.

Meclisten kendisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişinin listelerde olacağını aktaran Yıldırım, "Çok alışılmış bir şey değil." ifadesini kullandı.

 

NTV

Etiketler: Binali Yıldırım, TBMM
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