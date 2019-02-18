Yıldırım, TBMM başkanlığı görevinden ayrıldı

AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevinden ayrılıyor. Yıldırım, "Yemekten sonra ayrılma dilekçemi teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevinden ayrılıyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi. Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları; "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim." Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim. *** TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Kumbuzoğlu'na teslim etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Tören Salonu'nda geçmiş dönem Meclis başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna verdiği yemekte, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapılacağını anımsattı. Seçimlerin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, partilerin aday listelerini bugün seçim kurullarına teslim edeceğini söyledi. Meclisten kendisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişinin listelerde olacağını aktaran Yıldırım, "Çok alışılmış bir şey değil." ifadesini kullandı. NTV

Okunma Sayısı: 527

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.