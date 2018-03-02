Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'ndan ''Afrin'' mesajı...

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

"Afrin'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum." diyen Yıldırım, "Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonu ile ilgili olarak, "Kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 8 askerin şehit düştüğünü, 13 askerin ise yaralandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Bütün vatandaşlarımızdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiç bir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.