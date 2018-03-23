Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabamdır

Sanatçı Yıldız Tilbe, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının yıldönümünde Twitter hesabından bir dizi paylaşımlarda bulundu. Takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara tepki gösteren Tilbe, "Said Nursi benim akrabamdır, Allah'ın rahmeti üstüne olsun" dedi.

Tilbe mesajında "Bana bu konuda hakaret edenler bana değil, kendilerine hakaret etmiştir. Allah onların da ölmüşlerine rahmet etsin" dedi. İşte Yıldız Tilbe'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar: Furkan Enes Durak / İstanbul Haber Merkezi

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