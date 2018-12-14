Yine ihmal yine facia

Hızlı tren Ankara'da lokomotife çarptı... İDDİA: SİNYALİZASYON ÇALIŞMIYORDU. BAKANLIK: LOKOMOTİF NİYE ORADAYDI?

Tren kazasında yaralananlara ilişkin son durum?

Tren kazasıyla ilgili 3 personel gözaltına alındı

Çelişkili açıklamalar

AA’nın ilk haberinde, kazanın, YHT’nin üst geçide çarpması sonucu meydana geldiği ifade edildi. Daha sonra Ankara Valiliği, “YHT, banliyö trenine ve üst geçitin ayağına çarptı, bunun üzerine geçit trenin üzerine çöktü” açıklaması yaptı.

9 can, 86 yaralı

Ulaştırma Bakanlığı ise YHT’nin, “Orada olmaması gerekiyordu” dediği lokomotife çarptığını duyurdu. Kazada 3’ü makinist, 9 kişi can verdi, 86 kişi yaralandı. Olay, 2004’teki Pamukova ve geçen Temmuz’daki Çorlu kazalarını hatırlattı.

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Hızlı tren kazası: 9 ölü

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, En az 86 kişi yaralandı.

Ankara’da dün sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpıştı. Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü makinist 9 kişinin öldüğü, en az 86 kişinin yaralandığı tesbit edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 06.30’da Ankara’dan Konya’ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü yapan kılavuz trenin Çiftlik Mevkii’nde çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi. UMKE, 112 acil servis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şahin, çarpışmanın sebebine ilişkin devam eden teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi paylaşılacağını kaydetti. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. “Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin Yenimahalle’deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca soruşturma başlatılmıştır” denen başsavcılık açıklamasında, olaya ilişkin üç savcının görevlendirildiği duyuruldu.

Yetkililerden çelişkili açıklamalar

Öte yandan kazaya dair çok sayıda iddia ileri sürüldü. Kazayı ilk olarak Anadolu Ajansı (AA) duyurdu. AA haberinde kazanın, yüksek hızlı trenin üst geçide çarpması sonucu meydana geldiği ifade edildi. NTV muhabiri Serkan Kaya ise yolcuların kendisine “Tren üst geçide çarpmadı. Üst geçit trenin üstüne düştü” dediğini aktardı. İlerleyen saatlerde Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada bu bilgiler kısmen yalanlandı. Valilik, kazanın yüksek hızlı trenin banliyö trenine çarpması sonucu meydana geldiğini ifade etti. Valilik açıklamasında trenin üst geçidin ayağına çarptığı, üst geçidin bunun üzerine çöktüğü aktarıldı. Bundan yarım saat sonra kazaya dair bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan geldi. Ankara Valiliği’nin yüksek hızlı trenin banliyö trenine çarpması sonucu gerçekleştiği yönündeki açıklamasını düzelten bakanlık, kazanın yüksek hızlı trenin kontrol lokomotifine çarpmasıyla meydana geldiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında ayrıca “Lokomotifin orada olmaması gerekiyordu” dendi. Vali Vasip Şahin de YHT’nin kılavuz diye tabir edilen kontrol lokomotifiyle çarpıştığını kaydetti.