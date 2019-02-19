Yine maden, yine göçük

Muğla’da açık maden sahasında meydana gelen heyelandan sonra göçük altında kalan işçilerden birinin cenazesi daha çıkarıldı.

Muğla’nın Milas ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerden birinin cenazesi çıkarıldı. Sarıkaya mevkisinde açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin cenazelerini çıkartma çalışması devam ediyor. Muğla, İzmir ve Aydın’dan gelen AFAD ekipleri, cenazelerine ulaşılan iki işçinin daha kaya parçaları altından çıkartılması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda UMKE ve itfaiye ekibi de çalışmalara destek veriyor. İşçilerden Engin Tutuk’un cenazesi, ulaşıldı. Kaya parçalarının altından güçlükle çıkarılan Tutuk’un cenazesi, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DEFNEDİLDİ

Muğla’nın Milas ilçesinde, açık maden sahasında kaya altında kalarak yaşamını yitiren işçinin cenazesi defnedildi. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morgundan alınan Şükrü Otlak’ın cenazesi, Kırcağız Mahallesi’ndeki evine getirildi. Otlak’ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken Otlak’ın kızları Ceren ve Gizem Otlak, helallik alınmasının ardından cenaze aracına taşınan babalarının tabutuna omuz verdi. Şükrü Otlak’ın cenazesi, Kırcağız Mezarlığı’ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.