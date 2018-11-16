"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Yine top atışı sırasında patlama: 1 şehit, 4 yaralı

16 Kasım 2018, Cuma 14:30
Şırnak’ın Uludere ilçesinde askerî üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı sırasında meydana gelen patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Hakkâri’de mühimmat patlaması soncu 7 askerin şehit olmasının ardından bir haber de Şırnak’tan geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi’nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama yaşandı. Patlamada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler: şırnak, patlama, şehit
Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Yemen'de 18 milyon kişi açlık tehdidi ile karşı karşıya

    Kahvaltı, diyabet riskini düşürüyor

    Sahte diplomalı 45 öğretmen görevden alındı

    UNICEF: Derin endişe duyuyoruz

    Prof. Dr. Emre Alkin: Faizi devlet harcamaları yükseltiyor

    Almanya: Kaşıkçı cinayetinde hala birçok soru cevapsız

    Hak-İş: Asgari ücret zorlukları aşabilecek oranda olmalı

    İnşaatta zor günler: “Sun’î desteklerin sonuna gelindi”

    Milli Takım 565. kez sahaya çıkıyor

    Meteoroloji, Türkiye'nin batısını uyardı

    'Gençlere Peygamberimiz (asm) gibi yaklaşabilmeliyiz'

    İşte konutun en pahalı olduğu ilçeler

    İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyadaki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor

    Pek çok şehirde Kaşıkçı'nın gıyabi cenaze namazı kılındı

    Yine top atışı sırasında patlama: 1 şehit, 4 yaralı

    Sözleşmeli öğretmen kontenjanları ve taban puanlarını açıklandı

    Gözler Amerikan sınırına ulaşan göçmen konvoyunda

    Yaş fiyatı 20 lira, market ve pazarlarda 175 lira

    Görevlerinden uzaklaştırıldılar

    Türkiye'de 'kış' nasıl geçecek?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaportta skandallar serisi
    Genel

    Yahudilikte kadın
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistler şımardı
    Süleyman KÖSMENE

    Rebiü’l-evvel ayını müjdelemeli miyiz?
    Genel

    Görevlerinden uzaklaştırıldılar
    Genel

    Anadolu Kültür'e operasyon: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
    Genel

    Yaş fiyatı 20 lira, market ve pazarlarda 175 lira
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Aile fertleri için, aile boyu duâ
    Genel

    Nurlara sadık bir dava adamıydı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.