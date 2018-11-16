Yine top atışı sırasında patlama: 1 şehit, 4 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde askerî üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı sırasında meydana gelen patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Hakkâri’de mühimmat patlaması soncu 7 askerin şehit olmasının ardından bir haber de Şırnak’tan geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi’nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama yaşandı. Patlamada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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