Yine, yeniden AB

Abdulkadir Selvi, Türk yetkililerin Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda yeni adımlar atacağını söyledi. Selvi, “Bunun ilk adımı olarak Reform Eylem Grubu 3 yıl aradan sonra toplanıyor” dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “AB ile ilişkilerde yeni adımlar geliyor” başlığıyla yayımlanan yazısında AB ile ilişkilerin son üç yıldır buzdolabına kaldırıldığını söyledi. İlişkilerin canlanacak olmasından dolayı heyecan duyduğunu belirten Selvi, “Alice Harikalar Diyarında gibi ayaklarım yerden kesilmiş değil. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. Ama bu süreçte siyasî iradenin cesaretlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” ifadesini kullandı. Selvi, “15 Temmuz darbe girişimi karşısında AB’den gereken desteği bulamadık. Yükselen milliyetçi dalganın etkisiyle AB, Türkiye’yi adeta itti” ifadesini kullandığı yazısında sözlerine, “Ama biz de Kopenhag Kriterleri’ni Ankara kriterleri yapıp yolumuza devam edemedik” diye devam etti.

Bu, AB’deki algımızın değişmesine katkı sağlayacak

Söz konusu süreçte ABD’nin Türkiye’ye dönük yaptırımlarının da etkili olduğunu ifade eden Selvi, şöyle devam etti: “Ankara’da bir süredir AB ile yakalanan yeni konjonktürü değerlendirme gibi bir çaba görüyorum. Tekrar reform sürecini başlatmak ve AB ile uyum süreci canlandırılmak isteniyor. Kendimizi kandırmayalım. Bu süreçte öncelikle Türkiye’nin görünümünün değişmesi gerekiyor.

Bunun yolu da normalleşme ve AB ile ilişkilerde ilerleme sürecinin başlamasından geçiyor. Reform sürecinin başlaması ve AB ile ilişkilerin canlandırılması bu açıdan yararlı olacak. AB’deki algımızın değişmesine katkı sağlayacak. Bunun ilk adımı olarak Reform Eylem Grubu 3 yıl aradan sonra toplanıyor. Reform Eylem Grubu en son 11 Aralık 2015 tarihinde toplanmıştı. Demek ki 3 yıl gibi koca bir boşluk oluşmuş.”

Çavuşoğlu: Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir” dedi. Resmi ziyaret için Litvanya’da bulunan Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye’nin dış politikasında Rusya’ya yöneldiğine ilişkin bir soruya “Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir” cevabını verdi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO üyesi olarak Rusya’ya yönelik olanlar dahil ittifakın hiçbir kararını ihlâl etmediğini vurguladı.