Yine yüreğimiz yandı

Batmandan gelen acı haber Türkiye’nin yüreğine ateş düşürürken şehadet haberleri de bir bir ailelere ulaştı.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askerî aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilâk ettirdi. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen patlamada, 1’i astsubay, 6’sı uzman çavuş, 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı. Batmandan gelen haber Türkiye’nin yüreğine ateş düşürürken acı haberler de bir bir ailelere ulaştı. Şehitlerin İzmir, Isparta, Eskişehir, Ankara, Amasya, Samsun, Balıkesir nüfuslarına kayıtlı oldukları öğrenildi.

Şehit Neşet Gök (ESKİŞEHİR)

Uzman Çavuş Neşet Gök’ün acı haber, şehidin Emek Mahallesi Şölen Sokak’ta oturan baba evine ulaştı. Bekâr olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Neşet Gök’ün evine Türk Bayrağı asıldı. Şehidin babası Turan Gök’ün belediye işçisi, annesi Nurcan Gök’ün ev hanımı olduğu öğrenildi.

Şehit Uğur Göksu (SAMSUN)

Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu henüz 29 yaşındaydı. Acı haberi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım yürek sızlattı. Uğur Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı: “Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”

Şehit Ali Ekim (ANTALYA)

Uzm.Çvş. Ali Hekim’in şehadet haberi Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan babası Hasan Hekim ile annesi Ayşe Hekim’e ulaştırıldı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin şehit evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. 2 yıllık uzman çavuş olan Ali Hekim’in 1 ay önce Ayşe Hekim ile hayatını birleştirdiği ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Hekim’in Ali Hekim ile birlikte Batman’da yaşadığı bildirildi. Ali Hekim’in cenazesinin memleketi Isparta’da toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Süleyman Aydın (Amasya)

Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın Amasya’daki evine ateş düştü. Aydın’ın Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan anne ve babası acı haberi hastane dönüşü aldı. İl merkezine tedavi için giden anne Fatma ile baba Niyazi Aydın, kendilerini evlerinde bulamayan yetkililerin telefonla ulaşıp hemen dönmelerini istemeleri üzerine TOKİ konutlarındaki evlerinin yolunu tuttu. Belediye Başkanı Fatih Üçok ile diğer yöneticilerinden oğullarının şehadet haberini alan anne ve babanın acısını yetkililer ve yakınları paylaşmaya çalıştı. İki yıl önce Dilek Aydın ile evlenen 4 yıllık Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın kardeşi Sefa’nın da Ankara’da astsubay okulunda eğitim gördüğü öğrenildi.

Şehit Okan Dinçer (BALIKESİR)

Uzman Çavuş Okan Dinçer’in şehit olduğu haberi doğup büyüdüğü Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsal mahallesine ulaştı. Şehidin izin için Bademli’ye geldiği ve Pazartesi günü tekrar görevine başladığı öğrenildi. Şehidin annesi Arife ve Babası Tezcan şehadet haberi sonrası büyük acı yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay’ı ise Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti.

Şehit Özgür Can İnce (ANKARA)

26 yaşındaki Uzman Çavuş Özgür Can İnce’nin acı haberi, Ankara’nın Etimusgut ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde oturan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askerî yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin anne ve babasını jandarma, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk Bayraklarıyla donatılırken, Etimesgut Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehit Ömer Yiğit Ulus (İZMİR)

Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus’un (28), İzmir’in Bergama ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberini annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus (54) fenalık geçirdi. 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen Ömer Yiğit Ulus’un bekâr olduğu öğrenildi. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus’un da astsubay olduğu ve İzmir’de görev yaptığı belirtildi..