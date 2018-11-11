ŞEMDİNLİ’DEKİ MÜHİMMAT FACİASI YİNE YÜREKLERİMİZİ DAĞLADI. ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE DUÂ YAĞIYOR.

DUÂLAR ŞEHİT VE GAZİLERE

HakkAri'nin Şemdinli ilçesinin Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerî birlikte meydana gelen mühimmat faciasında 7 şehidimiz ve 25 gazimiz olduğu açıklandı. Haberin duyulmasıyla birlikte bütün Türkiye yine hüzne boğuldu. Şehit ve gazilerimiz için Türkiye’nin her yerinde duâlar edildi.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Millî Savunma Bakanlığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silâh mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kazanın meydana geldiği belirtildi. Bu arada, Şemdinli Sulh Ceza Hâkimliği, olayla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

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Yine yüreğimiz yandı

Hakkari’de Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde meydana gelen patlamaya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin sayısının 7’ye yükseldiğini duyurdu. Erdoğan patlamada 25 askerin de yaralandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkâri’de Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde meydana gelen patlamaya dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şehit askerlerin sayısının 7’ye yükseldiğini duyurdu. Erdoğan patlamada 25 askerin de yaralandığını belirtti. Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde önceki akşam topçu atışı sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hakkâri’ye gitmişti. İlk etapta 26 askerin yaralandığı medyaya aktarılmış, daha sonra patlamaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen programda şehit askerlerin sayısının 4 olduğunu duyurdu. Burada yaralı sayısının 20 olduğunu belirten Erdoğan, birkaç saat sonra yeni bir açıklama daha yaptı. Paris ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, patlamada şehit askerlerin sayısının 7’ye yükseldiğini ifade etti. Erdoğan, yaralı sayısının da 25 olduğunu açıkladı.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri’de üs bölgesindeki patlamaya ilişkin, “Şu anda patlamalar küçük de olsa, azalmış da olsa devam ediyor. Buna bağlı olarak yangın da devam ediyor. Yangın söndürme, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor” dedi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile üs bölgesindeki patlamanın ardından geldiği Hakkâri’de Yüksekova Devlet Hastanesi’ne gitti. Akar, “Adlî, idarî, teknik çalışmalar için gerekli görevlendirmeler yapıldı, çalışmalar başladı. Bunların sonucunda kazanın asıl nedenini öğrenmemiz mümkün olacak. Şu anda gerekli güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle diğer faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İnşallah arkadaşlarımız da sağ salim taburcu olacak, diğer arkadaşlarımıza da ulaşacağımızı değerlendiriyoruz” diye konuştu.