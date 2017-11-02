"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Yoksul hane sayısı 150 bin arttı

02 Kasım 2017, Perşembe 08:49
Devletten sosyal yardım alan hane sayısı, 2 yılda 150.000 arttı. 2014’te 3.005.898 haneye bedava kömür ve gıda yardımı yapılırken, 2016’da yardım yapılan hane sayısı 3.154.069’a çıktı.

Aile Bakanlığı, 2014'te 22.9 milyar lira olan sosyal yardım faturasının 2016'da 32 milyar lira olduğunu da açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Giresun Milletvekili Yener Bektaşoğlu'nun sosyal yardımlarla ilgili soru önergesini yanıtladı.

'32 MİLYAR TL HARCANDI'

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Kaya, ‘'Bakanlığımız tarafından doğrudan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile, çeşitli sosyal yardım faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede yürütülen sosyal yardım programlarından 2016 yılında ülkemiz genelinde 3.154.069 hanede yaşayan vatandaşlarımız faydalanmıştır. Ülkemizde 2016 yılında, belediyeler de dahil edildiğinde, kamu kaynakları ile 32 milyar TL tutarında sosyal yardım harcaması yapılmıştır" dedi.

'ADİL OLUNMALI'

CHP Giresun Milletvekili Yener Bektaşoğlu ise, dar gelirli ya da yoksul vatandaşlara yönelik yapılan yardımların, sosyal devlet olmanın gereği olduğunu kaydetti.

Bektaşoğlu, "Ancak bu sosyal yardımların, yurttaşlarımızın çalışma hayatına ve üretime katılmalarını engelleyici bir unsur olmaktan çıkarılması ve ayrıca yardımlara bağımlı olarak varlığını sürdüren bir kitlenin, sürekli olarak sayılarının artmasının önüne geçilmelidir" dedi. Bektaşoğlu, yardımların adil şekilde dağıtılması için yardımları alanların şartlarının doğru ve gerçekçi biçimde yeniden belirlenmesi gerektiğini de vurguladı.

Okunma Sayısı: 440
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.