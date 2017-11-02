Yoksul hane sayısı 150 bin arttı

Devletten sosyal yardım alan hane sayısı, 2 yılda 150.000 arttı. 2014’te 3.005.898 haneye bedava kömür ve gıda yardımı yapılırken, 2016’da yardım yapılan hane sayısı 3.154.069’a çıktı.

Aile Bakanlığı, 2014'te 22.9 milyar lira olan sosyal yardım faturasının 2016'da 32 milyar lira olduğunu da açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Giresun Milletvekili Yener Bektaşoğlu'nun sosyal yardımlarla ilgili soru önergesini yanıtladı.

'32 MİLYAR TL HARCANDI'

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Kaya, ‘'Bakanlığımız tarafından doğrudan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile, çeşitli sosyal yardım faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede yürütülen sosyal yardım programlarından 2016 yılında ülkemiz genelinde 3.154.069 hanede yaşayan vatandaşlarımız faydalanmıştır. Ülkemizde 2016 yılında, belediyeler de dahil edildiğinde, kamu kaynakları ile 32 milyar TL tutarında sosyal yardım harcaması yapılmıştır" dedi.

'ADİL OLUNMALI'

CHP Giresun Milletvekili Yener Bektaşoğlu ise, dar gelirli ya da yoksul vatandaşlara yönelik yapılan yardımların, sosyal devlet olmanın gereği olduğunu kaydetti.

Bektaşoğlu, "Ancak bu sosyal yardımların, yurttaşlarımızın çalışma hayatına ve üretime katılmalarını engelleyici bir unsur olmaktan çıkarılması ve ayrıca yardımlara bağımlı olarak varlığını sürdüren bir kitlenin, sürekli olarak sayılarının artmasının önüne geçilmelidir" dedi. Bektaşoğlu, yardımların adil şekilde dağıtılması için yardımları alanların şartlarının doğru ve gerçekçi biçimde yeniden belirlenmesi gerektiğini de vurguladı.