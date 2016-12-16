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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Yoksulluk terörü doğuruyor: Terör bataklığı zekatla kurutulur

16 Aralık 2016, Cuma
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Karadaği zekatın kurumsallaştırılarak, sistemli bir şekilde toplanması ve dağıtılmasının, İslam dünyasında yaşanan terör ve mülteciler sorununa çözüm oluşturabileceği belirtiliyor.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği, neden sonuç ilişkisine bakıldığında ekonomik sorunlar ve beraberinde gelen yoksulluğun terörü doğuran en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Ekonomik sorunların aşılması halinde terörle ilgili meselelerin de azalacağına dikkati çeken Karadaği, İslam dünyasının yıllık zekat gelirinin bu konuda önemli bir kaynak oluşturduğunu ifade etti.

Bu acılara şahit olmazdık…

Tüm Müslümanların, üzerine düşen zekat farizasını yerine getirdiği takdirde yıllık zekât gelirinin hiç de azımsanamayacak bir boyutta olduğuna işaret eden Karadaği, “2008’de yaptığım bir araştırma neticesinde, İslam dünyasının yıllık zekât gelirinin en az 300 milyar dolar olması gerektiği sonucuna ulaştım. Şayet zekat sistemi doğru ve etkin şekilde işletilseydi İslam dünyasında bugün yaşanan bu acı tabloya şahit olmazdık” dedi. Kur’ân-ı Kerim’deki Kureyş suresinin son ayetine atıfta bulunan Karadaği, “Allah, kitabında da güvenlik ve ekonominin birbirine bağlı olduğunu söylüyor. Surenin son ayetindeki ‘açlıktan doyurma’ ile yoksulluk ve işsizlik gibi ekonomik sorunlara, ‘korkudan emin kılma’ ibaresiyle de sosyal ve siyasi durumlara işaret edilmiştir” diye konuştu.

Zekat, kan ve gözyaşını dindirir

İslâmın ekonomik güvenliği, siyasi güvenliğin önünde tuttuğunu söyleyen Karadaği, “zekâtın, yoksulluğu büyük ölçüde azaltarak ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri sorunların çözümünde kullanılabilecek etkili bir enstrüman olduğunu” dile getirdi. Kan ve göz yaşının dinmediği Suriye, Irak ve Yemen’deki siyaset ve güvenliğe de değinen Karadaği, “Sorunların çözümünde siyasi destek sağlayamayanlar, maddi katkı verebilir ki bunun en alt düzeyi de zekâttır” dedi.

Zekât en etkin şekilde nasıl kullanılır?

İslâmî ekonomi ve finansmanla ilgilenen uzmanlar, zekat sisteminin “terörle mücadele ve mültecilerin ekonomik sorunlarını gidermede nasıl daha etkin şekilde kullanılabileceğine” ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu. Uzmanlar, ekonomik ve toplumsal sorunlara karşı bir “emniyet supabı” vazifesi gören zekatın, terör ve aşırılık yanlısı grupları besleyen yoksulluk ve cehaletin yok edilmesinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili makaleler:

Üç düşman, üç çare

''...Tabiî ki İslâm ülkeleri, Afrika’ya da fakirlik denildiğinde, Bediüzzaman’ın yıllar önce tesbit ettiği “üç düşman ve üç çare”yi hatırlamamak mümkün değil. Said Nursî, istibdat, zulüm ve tahakküm konularında beyanlarda bulunurken, “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz” demiştir. ''

(Divan-ı Harb-i Örfi, s. 23)

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/faruk-cakir/uc-dusman-uc-care_331237

"İslam gibi yoksullukla mücadele eden başka bir din yok"

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/islam-gibi-yoksullukla-mucadele-eden-baska-bir-din-yok_418408

Allah yolunda harcamak

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-ali-kaya/allah-yolunda-harcamak_399803

Zekat verirken dikkatli olunmalı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-ali-kaya/zekat-verirken-dikkatli-olunmali_399897

Zekat mal ile cihaddır

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-ali-kaya/zekat-mal-ile-cihaddir_400103

“Sen çalış ben yiyeyim” düzenine karşı Kur'an ve Risale-i Nur'daki uyarılar!

Sa’y (emek) ile sermaye nasıl barışır?

Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur? Evet, vücub-i zekât [zekâtın verilmesi] ve hurmet-i riba [faizin haramlığı], karz-ı hasen [faizsiz verilen borç] şerait-i sulhiyedir [barış şartlarıdır]. Eski Said Dönemi Eserleri, Rumuz, s. 513

Şu âlemin ihtilâli nedir?”

“Sa’yin sermaye ile mücadelesidir.” 

“Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur?” 

“Evet, vücub-i zekât ve hurmet-i riba, karz-ı hasen şerait-i sulhiyedir. Şu riba taşını altından çeksek, şu zalim medeniyet kasrı çökecektir.” 

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sen-calis-ben-yiyeyim-duzenine-karsi-kur-an-ve-risale-i-nur-daki-uyarilar_395450

Etiketler: zekat
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  • Demet

    16.12.2016 22:09:01

    Ulkemuzde artik kim zekatini vermeye cesaret edebilir. Musluman ulkede bu teror faaliyeti sayilirken..

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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