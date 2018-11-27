Yol yaparken tarihi köprüye zarar verdiler

Çayeli, Senoz Vadisi yolu üzerinde bulunan tarihi taş köprü, yol yapım çalışmaları esnasında zarar gördü.

Çayeli'nin en güzel ve büyük taş köprülerinden biri olan Kaptanpaşa-Yeşiltepe Taş köprüsünün bir ayağı, yol yapımı bahanesiyle kısmen yıkıldı. Senoz Vadisi köylerinde yaşayanlar köprünün zarar görmesine büyük tepki gösterdi.

İstanbul'da faaliyet gösteren "Senoz Gençlik Derneği" adına facebook sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"SENOZDA CİNAYET İŞLENİYOR!"

"Senoz Vadisinde yol genişleme çalışması sırasında sayıları Rize'de bile bir elin parmağını geçmeyecek kadar azalan, Senoz Vadimizin sembolü niteliğinde olan tarihi taş köprümüze resmen tecavüz edilmiştir. Bu nasıl bir sorumsuzluk, nasıl bir tarih bilincinden yoksunluktur? Sorumlusu kimdir? Herhangi bir sanat tarihi uzmanına ya da arkeeloğa danışılmış mıdır? Bu köprüye böyle müdahale edilmek zorunlu muydu ve hiç mi alternatif yoktu? Yetkililere sesleniyoruz. Senoz'umuzdan eksik olmayan sağanak yağmurlar aniden bastırsa ve daha önce örneğini Uzundere Köyü Taş Köprüsünde yaşadığımız gibi bu köprünün ayaklarını da su alıp yıkılsa biz kimi sorumlu tutup kimden hesap soracağız? Yetkililere sesleniyoruz. Derhal bu yanlışı düzeltıniz."

Senoz Vadisi köylerine hitap eden çok sayıda sosyal medya hesabından da köprü ayağının tahrip edilmesine tepki gösterildi.

İstanbul-Yeni Asya