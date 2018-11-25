Yollarda karla mücadeleye kamera ve bilgi sistemleriyle sıkı takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türkiye'deki 67 bin 898 kilometre yol ağının Karayolları Genel Müdürlüğünce açılan Karla Mücadele Merkezi'nde kamera ve bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'deki 67 bin 898 kilometre yol ağının Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) açılan Karla Mücadele Merkezi'nde kamera ve bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip edildiğini bildirdi.

Turhan, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların yolda kalmasını engellemek amacıyla KGM bünyesinde Karla Mücadele Merkezi kurulduğunu belirten Turhan, kapalı yol durumu ve karla mücadele çalışmalarının burada "online" haritalarla takip edildiğini, kameralı araçlardan görüntüler alındığını söyledi.

Turhan, ülke genelindeki 67 bin 898 kilometre yolda, 7 gün 24 saat trafik takibi yapıldığını bildirdi. Karla mücadele kapsamında bu yıl yaklaşık 12 bin 307 personelin görev yapacağını ifade eden Turhan, 8 bin 778 iş makinesinden 3 bininin üstünde araç takip sisteminin, 250'sinde de kameranın bulunduğunu aktardı.

"Alo 159 hattı 7/24 ücretsiz hizmet veriyor"

Merkezden Türkiye'nin tüm yol ağının takip edildiğini, bölge müdürlüklerinin ise kendi sınırlarındaki çalışmaları ve yolların durumunu izleyebildiklerini anlatan Turhan, "Araç takip sistemi sayesinde iş makinelerinin karla mücadele çalışmalarında herhangi bir arızayla karşılaşmaları durumunda hemen müdahalede bulunarak, takviye ekip gönderilmesini sağlıyoruz." dedi.

Turhan, geçen kış sürücülerin mevsim şartlarına uygun hareket etmemesinin yolların kapanmasına ve mağduriyet yaşanmasına yol açtığını vurgulayarak, bu yıl aynı sıkıntıların tekrarlanmaması için sürücüleri uyardı.

Bakan Turhan, Alo 159 hattının 7 gün 24 saat hizmette olduğunu dile getirdi.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade eden Turhan, araçların yolda kaymasını önlemek için yaklaşık 400 bin ton tuz, 380 bin metreküpten fazla agrega (kum ve çakıl karışımı) ve 2 bin 886 ton kimyasal çözücü depolandığını bildirdi.

Turhan, trafik akışının yoğun olduğu Bolu Dağı Tüneli ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine yerleştirilen sabit kameralarla buraların merkezden canlı izlendiğine dikkati çekti.

"Havalimanları da kışa hazır"

Havalimanlarındaki karla mücadele hizmetlerinin de 289 özel maksatlı araçla yapıldığını belirten Turhan, eğitimli ve deneyimli yaklaşık 600 personelin buralarda görev yapacağını söyledi.

Turhan, hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, karla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere havalimanlarında bin 300 ton "de-icing" sıvı malzemenin bulunduğunu bildirdi.

Atatürk Havalimanı'nda karla mücadelenin 31 özel maksatlı araç ve yaklaşık 100 DHMİ personeliyle gerçekleştirildiğini ifade eden Turhan, 335 ton da "de-icing" sıvı malzemenin hazır tutulduğunu aktardı.

İstanbul Havalimanı karla mücadele hazırlıkları

Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk fazı 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 10 çekerli tip kombine kar mücadele, 5 kompakt tip kombine kar mücadele, 2 kar püskürtme (rotatif), 10 kar küreme ve re-icing sıvı serpme aracının burada hizmet vereceğini kaydetti.

Ayrıca, 18 uçak ve köprü altı FOD ve kar temizleme aracı ile 3 pist frenleme ölçüm cihazının bulunduğunu ifade eden Turhan, havalimanı işletmecisi İGA tarafından 350 ton de-icing sıvı malzeme sipariş edildiğini bildirdi.

"YHT setleri, dizel lokomotif ve tren dizileri hazır bulundurulacak"

Turhan, kışın demir yolu hatlarının sürekli açık tutulması için 24 saat esasına göre tüm personelin teyakkuzda olacağını da dile getirdi.

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü doğu bölgeleriyle yüksek hızlı demir yolu hattı için Konya'da kar küreme araçları ve ekibin hazır bekletileceğini anlatan Turhan, gerektiğinde yüksek hızlı trenlerin seyir hızının düşürüleceğini söyledi.

Turhan, yüksek hızlı tren işletmeciliğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yedek YHT setleri, dizel lokomotif ve tren dizilerinin de hazır bulundurulacağını kaydetti.