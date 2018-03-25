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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Yönetimin amacı adalettir

25 Mart 2018, Pazar
İlahiyatçı Mehmet Ali Kaya, “Yönetimin amacı adalettir. Adalette esas olan da adalet-i mahzadır” dedi.

Yeni Asya Gazetesi yazarlarından İlahiyatçı Mehmet Ali Kaya, “Yönetimin amacı adalettir. Adalette esas olan da adalet-i mahzadır. Adalet-i mahza ise ‘Birisinin hatası ile başkasını suçlamamak ve cezalandırmamak’ (En’âm Sûresi, 6:164.) ve hukukunu korumaktır” dedi.

Yeni Asya Vakfı Konferans Salonu’nda Demokrat Eğitimciler Derneği’nin düzenlediği “Siyasal İslâm’ın Tarihî Seyri” konulu bir seminer veren Mehmet Ali Kaya, Hz. Ali’nin (ra) sözünü hatırlatarak, “Yönetimin amacı adalettir. Adalette esas olan da adalet-i mahzadır. Adalet-i mahza ise ‘Birisinin hatası ile başkasını suçlamamak ve cezalandırmamak’ (En’âm Sûresi, 6:164.) ve hukukunu korumaktır, demesine rağmen dini korumak için devleti güçlendirmek, devleti güçlendirmek için de çoğunluğun rahatı için azınlığı cezalandırmak ve devletin gücünü göstermek gerekir, diyenlere dinletemedi. Böylece din siyasetin aracı yapıldı” dedi.

Yönetim için istişare şart

Hz. Adem’den (as) günümüze kadar toplumun olduğu her yerde yönetenler ve yönetilenler var olageldiğini söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

“Yönetici olmak daima üstün bir meziyet ve ‘hakimiyet’ unsuru olarak kabul edildiği için her insanda yönetime talip olma ve hükmetme eğilimi vardır. Peygamberimizin (asm) vefatından sonra Müslümanlar arasında ortaya çıkan ilk ihtilâf yönetimle ilgilidir. Peygamber terbiyesi almış olan ilk kuşak sahabeler bu problemi ‘İstişare metodu’ ile akılcı bir şekilde çözerek ‘Hilâfet’ adı verilen seçime dayalı günümüz demokrasisinden daha hürriyetçi ve adil bir sistemi kurdular.”

Öncelik iman ve ahlak

Dini siyasete alet edenlerin ellerindeki en büyük argümanın, Peygamberimizin (asm) devlet kurmak amacı ile hicret ettiği ve Medine’de bir İslâm Devleti kurarak bununla dini güçlendirdiği olduğunu söyleyen Kaya, şunları kaydetti: “Gerçekte Peygamberimiz (asm) Mekke’deki baskı, zulüm ve istibdattan Medine’deki hürriyet ve adalet ortamına hicret etmiştir. Sahabelerini de önce ‘Orada adil bir kral vardır. Siz oraya hicret edin!’ emri ile Habeşistan’a yöneltmiş daha sonra Medine halkının himaye edeceklerine dair olan sözlerine binaen Allah’ın emri ile Medine’ye hicret etmişlerdir. Peygamberimizin (asm) devlet kurma niyeti ve amacı olsaydı bunu gizlemezdi. Hem Mekke halkı kendisine bunu teklif ettikleri zaman reddetmezdi. Peygamberimizin (asm) önceliği iman, ahlâk ve bir olan Allah’a itaat ve ibadet idi. Bunun için de devlete ihtiyaç yoktu.“

Allah, istişareyi emretti

Kaya, ayrıca, “Allah, dünya işlerinin ‘İstişare’ ile yapılmasını emrettiği için (Şûrâ Sûresi, 42:38.) Peygamberimiz (asm) bütün işlerini istişare ve geniş manada ‘Şûrâ’ ile yürütüyor, kendi başına karar almıyor ve alınan kararların uygulanmasını takip ediyordu. Ancak Hz. Muaviye’nin hilâfeti ile hilâfet saltanata dönüşerek dinin siyaset ve saltanata alet edilmesinin önü açılmış oldu.” dedi. 

Seminer daha sonra “Soru-cevap” faslıyla sona erdi.

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