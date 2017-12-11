Yönetmen Mustafa Kemal Uzun evinde öldürüldü

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, İstanbul Şile'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Uzun’u öldürdüğünü itiraf eden kişinin, Uzun'un yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol aldığı öğrenildi.

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, İstanbul Şile Çavuşpaşa Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. Uzun'un başına beyzbol sopasıyla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Ünlü yönetmenin cep telefonu, cüzdanı ve otomobilinin çalındığı belirlendi. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis cinayeti, ünlü yönetmenin figüran olarak oynattığı O.A'nın işlediğini belirledi. Beylikdüzü'de gözaltına alınan zanlının üzerinden yönetmenin cep telefonu çıktı. Suçunu itiraf eden zanlı, “Uzun'un evinde alkol aldık. Sohbet sırasında aramızda tartışma çıktı. Çok öfkelendim, bıçakladım, daha sonra da beyzbol sopasıyla başına vurdum” dedi. Ulusal ve uluslararası alanda yönetmen olarak 8 ödül alan Mustafa Kemal Uzun, 49 film ve dizinin yönetmenliğini yaptı. 3 film senaryosu yazan, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçen Uzun’un cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. NTV

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