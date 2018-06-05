YPG Menbiç'i terk edecek

Reuters haber ajansının aktardığına göre YPG, Suriye'de Menbiç'te bulunan askeri danışmanlarını kentten çekeceğini açıkladı.

YPG'den yapılan açıklamada, Menbiç'te savaş güçlerinin Kasım 2016'da kentten çekildiği ancak askeri danışmanların Menbiç Askeri Konseyi ile birlikte çalışmaya devam etmek üzere kentte kaldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada Suriye çalışma grubunun tavsiyelerini değerlendiren iki bakanın Menbiç yol haritası üzerinde anlaştığı duyurulmuştu. Sputnik Türkiye

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