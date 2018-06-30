YPG Münbiç’i terk ediyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, terör örgütü PKK’ya ait birçok hedefin imha edildiğini, YPG’nin Münbiç’i terk etmesi ve silahlarının toplanma çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki birlik komutanlarıyla bir araya gelerek devam eden harekat ve faaliyetler hakkında bilgi alan, direktifler veren Orgeneral Akar, denetlemeleri sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele harekatına aralıksız devam ettiğini bildirdi.Akar, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.