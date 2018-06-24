YSK Başkanı Güven'den Suruç'taki iddialara ilişkin değerlendirme

YSK Başkanı Güven, "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Suruç'taki bazı sandıklarda asayişe yönelik duyumlar alınması üzerine kurul tarafından idari, adli ve seçim hukuku açısından işlem yapılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirdi. Başkan Güven, Suruç'taki bazı sandıklarda oy kullanma işlemlerine yönelik iddialarla ilgili soruları cevapladı. Seçimin Türkiye genelinde sükunet içinde geçtiğini, katılımın iyi olduğunu belirten Güven, Suruç'taki bazı sandıklarla ilgili asayişe yönelik duyumlar alındığını söyledi. Sadi Güven, "Duyumlar üzerine kurulumuzca idari, adli ve seçim hukuku açısından işlem yapılması için ilgili makamlara gerekli girişimlerde bulunulmuştur." dedi. Başkan Güven, 08.00'de başlayan oy verme iş ve işlemleriyle ilgili şu ana kadar önemli bir olumsuzluğun kendilerine bildirilmediğini dile getirdi. AA

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