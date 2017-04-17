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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama

17 Nisan 2017, Pazartesi 10:58
YSK Başkanı Sadi Güven tarihi referandumun akşamında başlayan tartışmalarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Güven, yaptığı açıklamada, "Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır." dedi.

"Sisteme tek bir oy girilmeden bu kararı aldık"

Mühürsüz oy kararı ile ilgili olarak Güven, "Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Dolayısıyla bu karara herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir. Bu tamamen vatandaşın siyasi iradesinin sandığa yansıması önündeki, sandık kurullarının yapmış olduğu hata nedeniyle olan engeli kaldırmaktır." açıklamasında bulundu.

Kurul'un, "mühürsüz oy verme" kararıyla ilgili tartışmalarla ilgili dün gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatan Güven, konuyu bir kez daha vatandaşlara izah etmek istediğini söyledi. 

Oy vermenin vatandaşların anayasal hakkı olduğuna işaret eden Güven, bu doğrultuda seçmen listelerini hazırladıklarını belirtti. Güven, "Köylü Ahmet Ağa, esnaf Mehmet Ağa, memur filanca, siyasetçi Mehmet Bey, herkes sandığın başına gittiğinde önce bu listede isminin olup olmadığına bakılıyor. Şartlara haiz ve seçmen listesinde ismi varsa bizim buradan gönderdiğimiz oy pusulası, zarfı seçmene sandık kurulu tarafından mühürle birlikte veriliyor." diye konuştu. 

Vatandaşlara verilen zarf ve oy pusulalarının fligranlı, YSK tarafından özel üretilen evrak olduğunu, paralardaki gibi kaldırıldığında YSK'nın isminin arkada görülebileceğini ifade eden Güven, "Yani akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır. Zaten sahte olan oy pusulası ve zarf geçerli değildir. Onda kimsenin herhangi bir şüphesi yok." ifadelerini kullandı. 

Güven, filigranlı üretilen oy pusulası ve zarfların yanında yasa koyucunun ikinci tedbir alarak, oradaki sandık kurulu başkan ve üyelerinin mühür basması şartını getirdiğini anlattı.

"Eğitim vermemize, seçim günü mesaj göndermemize rağmen..."

Sandık kurullarında siyasi partilerin temsilcilerinin görev yaptığını hatırlatan Güven, şöyle konuştu:

"Onların yaptıkları hata, ihmal veya kasıt nedeniyle biz YSK olarak vatandaşın anayasal hakkını kullanması gerektiğine, iradesinin sandığa yansıması gerektiğine karar verdik. Hadise budur. Oy kullanma hakkına sahip olan vatandaş, YSK tarafından imal ettirilen, sahte olmayan, kendisine verilen oy pusulasını geçerli şekilde, usulüne uygun olarak mühürlemek suretiyle sandığa atmıştır. Sadece oradaki sandık kurulundaki çalışanların, eğitim vermemize, seçim günü sabah telefonlarına mesaj göndermemize rağmen, ihmalen veya bilerek eksikliklerini, vatandaşın oy verme hakkını engelleme yolunda değerlendirmedik. Bu, ilk kez bizim yaptığımız bir işlem değildir. 

Bu kararı sandıklar açılmaya başladığında, sonuçlar sisteme girmeden yani kimsenin kafasına bir şey takılmadan, 'Evet' veya 'Hayır' lehine veya aleyhine oy pusulası olup olmadığı belirlenmeden karar verdik. Sonra karar verseydik belki tartışmalar olurdu, filanca lehine denilebilirdi ancak biz sandıklar açılmaya başladığında böyle bir sıkıntı doğduğunda anayasal hakkını kullanan vatandaşın kendisinden kaynaklanmayan, sandığın başındaki kişiden kaynaklanan bir hatadan dolayı hakkını zayi etmeme adına aldık. Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Dolayısıyla bu karara herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir. Bu, tamamen vatandaşın siyasi iradesinin sandığa yansıması önündeki, sandık kurullarının yapmış olduğu hata nedeniyle olan engeli kaldırmaktır. Buna bir çözüm bulduk. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. 11-12 gün sonra kesin sonuçları bileceğiz." 

Mühürsüz olduğu halde geçerli kabul edilen oy sayısının şu anda bilinemeyeceğini söyleyen YSK Başkanı Güven, "Şu anda bin midir, 5 bin midir, 10 bin, 20 bin midir, gerçekten bilmiyoruz. Bunlar, itiraz üzerine yeniden gelir mi gelmez mi onu da bilemiyorum, bir bakılır. Şu anda ne bizim ne de siyasi partilerin kaç tane böyle oy var, bunu bilmemiz mümkün değil. Gerçek oy, gerçek seçmen, gerçek mühür, gerçek, sağlıklı şekilde kullanılan bir oy, biz bu oyları geçerli saydık. Hadise budur." şeklinde konuştu. 

Bir soru üzerine seçim sonuçlarına itiraz sürecinin başladığını hatırlatan Güven, "Bizim bu kararımız doğrultusunda ilçe ve il seçim kurulları, sonuçları değerlendirmek zorundadır." dedi.

YSK'dan ilk açıklama

AA

Etiketler: ysk, sadi güven, referandum
Okunma Sayısı: 2763
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Yorumlar

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  • ali

    17.04.2017 14:26:10

    Yasa hükmü 2010 yılında çıkmış. Eski ysk. kararları uygulanmamış. Şimdi bu tür oylar, hepsi evet ise demek ki evde hazırlanmış ve sandık kurulunca verilen zarf ile değiştirilmiştir. Bu önemli

  • Ali Tam

    17.04.2017 13:40:27

    1) AB ve Avrupa ve biz su soruyu soruyoruz. Senin 98. Secim Madden ve 101. secim madden varken. Bu secim kanunlari TBMM den gecmistir. MADDE 98: Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Bunun üzerine karar alip kanun degistirilemez. Efendim Sandigin basindakiler zarfi mühürlememis de suclu onlarmis da secmen magdur olmasinmisda bunlari gecin! Böyle bir yoruma acik degil Madde 98.

  • Ali Tam

    17.04.2017 13:40:08

    2) Ben kabinede oyumu verirken HAYIR a basacakken hanim beni cagirsa bey acele et ben de aceleden mührü yarisi evete yarisi hayira bassam, magdur olmayayim diye hangisine ait bulacaksin oyu. YSK sucsuz, Suclu esim, ben secmen olarak magdurum ya. YSK Baskani bir resmi itiraz olmadan kararini acikliyor bu neyin hukukudur? Sen itirazi bir al, bir kanun cercevesinde incele, ondan sonra kararini kurallarina uygun ver. YSK'nin yaptiklarina HUKUKU SAVSAKLAMAK denir. Önceden YSK böyle kararlar vermis mis! Kardesim sen böyle kararlarla isini halledeceksen SECIM KANUNUNA ne ihtiyac var o zaman? Senin kararin ancak kanunun öngördügü cerceve icinde olabilir.

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